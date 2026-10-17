Opinan los lectores

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Por Redacción

12 DE OCTUBRE LIBERTARIO

Andrés Salinero expresa: “Nada del brutal colonialismo español que sometió con violencia a los pueblos nativos americanos, los esclavizó, saqueó, torturó, violó y asesinó. Según el raro engendro que tenemos de presidente, la mortal ofensiva española fue un “descubrimiento”, ignorando que nuestro continente ya estaba habitado por civilizaciones avanzadas con un alto desarrollo económico y espiritual, como los Incas, los Mayas, los Aztecas, los Mapuches y tantos otros grupos. El actual presidente argentino restituyó maliciosamente la perimida denominación “Día de la Raza” y presentó la llegada del salvajismo español a América como el comienzo de la civilización, el progreso y la libertad. Esta gente tan libertaria habla de “encuentro” entre dos mundos e ignora el monumental genocidio y saqueo del que fue víctima el pueblo americano original. Civilización o barbarie, un horrible slogan pergeñado por Domingo F. Sarmiento en 1845, se replica increíblemente en la actualidad. De no creer”.

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