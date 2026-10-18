Opinan los lectores

CONSEJOS VENDO, PERO PARA MÍ NO TENGO

Silvia Cilia expresa: “Es una burla ver al gobernador Axel Kicillof encabezar la marcha universitaria en la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la educación pública mientras en la provincia que gobierna la educación, la salud y la seguridad atraviesan una profunda crisis.

Escuelas deterioradas, docentes con salarios insuficientes, hospitales con necesidades urgentes y bonaerenses que viven con miedo. Esa es la realidad que exige respuestas concretas. La educación no se defiende solamente marchando; la salud no se garantiza con promesas y la seguridad no se resuelve con discursos. Mucho menos se justifica destinar sumas millonarias a murgas y actividades que generan cuestionamientos mientras las necesidades esenciales siguen esperando soluciones.

Gobernar significa establecer prioridades, administrar los recursos con responsabilidad y dar respuestas. Su participación en la marcha no busca defender ninguna ley: es pura demagogia para sostenerse en el poder. La degradación educativa en la Provincia no parece un error de cálculo, sino un método: cuanto menos educada esté la sociedad, más fácil resulta mantener cautivo a un electorado. Los bonaerenses no necesitan discursos para la tribuna: necesitan un gobierno que esté a la altura de sus responsabilidades. Porque quien pretende dar lecciones al país primero debe rendir cuentas en su propia provincia. Y quien no logra responder a las necesidades básicas de su pueblo no puede esconder sus propias falencias detrás de una marcha”.