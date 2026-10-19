Opinan los lectores

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Por Redacción

CALIFICACIONES

Raquel Saffores, señala: “Años ochenta, escuela secundaria, finalizada la guerra de Malvinas, Universidad Nacional de La Plata. Alumnos que habían perdido algún soldado en su familia. Disposición del Ministerio de Educación vigente: no se califica con número, se califica con letras. `Superó objetivo previsto´ SOP, excelente nota (?)  LOP, `logró objetivo previsto´ alcanzó (?), NOP `no logró objetivo previsto´ ¿ aplazo ? Las familias no entendíamos qué cosa pasaba y pedimos explicaciones a las autoridades: la respuesta fue que ello  provocaba en los alumnos `discriminación, competencia por un número y tribulaciónes ´ (?) quisimos  saber qué pasaba  en Japón, Italia, Perú  y otras tierras lejanas y parece que seguimos sin entender. Ello debido a que en ellas un diez es uno más que  nueve y  cinco, uno menos que seis. Y si nuestros estudiantes querían una beca en el exterior, no tenían cómo explicar qué cosa era ese LOP, SOP o NOP.  Sumado a ello, en dichos institutos, las autoridades pensaban que el timbre o la campanita de salida al recreo era ´perturbadora´, por lo cual en su lugar, lo anunciaban con música de Rock. Pero la susodicha música era proveniente de una banda bien inglesa. Preguntamos por qué no hacían sonar un malambo, un tango de Gardel, o una corneta;  respuesta: no sabe no contesta.”

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