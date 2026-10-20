Opinan los lectores

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Por Redacción

MONUMENTO AUSENTE

Leandro Barni, refiere: “En el marco del Plan de Recuperación del Espacio Público, la Municipalidad de La Plata editó el cuadernillo Plaza Rocha. Renacimiento. En la página 20 se menciona el monolito de Bernardo Houssay, en bronce, orientado hacia la Biblioteca de la UNLP. En la página 29 se detallan los trabajos de limpieza, restauración y reacondicionamiento del basamento. Sin embargo, al recorrer la plaza, el monumento dedicado al segundo argentino galardonado con el Premio Nobel no está.
¿Dónde se encuentra? ¿Por qué una publicación oficial describe su restauración si hoy no puede verse en el lugar? Recuperar el espacio público también implica preservar el patrimonio y explicar qué sucede con él.”

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