Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Opinión

Opinan los lectores

Por Redacción

SELVA DE MONTIEL

Daniel J. Giordano, refiere: “La llamada Selva de Montiel es una región natural entrerriana que en su momento cubrió la tercera parte de la provincia Los desmontes y el avance de la frontera agroganadera han la han afectado muy seriamente lo que urge su protección. Es un lugar donde habita el Cardenal Amarillo, especie emblemática en Entre Ríos y muy diezmada por la caza y la tala indiscriminada. También es refugio del puma y múltiples especies de aves, mamíferos y reptiles. Urge preservar y recuperar el bioma convirtiendo ciertos sectores en parque nacional, ya que redundara en grandes beneficios ecológicos y se logrará preservar a las famosas palmeras originarias de la región”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?