Opinan los lectores

SELVA DE MONTIEL

Daniel J. Giordano, refiere: “La llamada Selva de Montiel es una región natural entrerriana que en su momento cubrió la tercera parte de la provincia Los desmontes y el avance de la frontera agroganadera han la han afectado muy seriamente lo que urge su protección. Es un lugar donde habita el Cardenal Amarillo, especie emblemática en Entre Ríos y muy diezmada por la caza y la tala indiscriminada. También es refugio del puma y múltiples especies de aves, mamíferos y reptiles. Urge preservar y recuperar el bioma convirtiendo ciertos sectores en parque nacional, ya que redundara en grandes beneficios ecológicos y se logrará preservar a las famosas palmeras originarias de la región”.