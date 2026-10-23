Opinan los lectores

MALVINAS

Virginia Cilia, señala: “La imagen del trapo que decía Las Malvinas son argentinas, en el partido contra Inglaterra exhibida en el Mundial es, a mí criterio, la mejor foto de la década. Se abrieron muchos debates y la causa Malvinas volvió a entrar en escena, pero el discurso de Milei el día 3/9 aparejo la causa con la expansión de estructuras de seguridad diseñadas en Estados Unidos. La soberanía tiembla porque no se sabe si va a dejar de ser una cuestión soberana para convertirse en una causa de los gobiernos. Hoy Milei, aparte de ser un gran admirador de Thatcher, habla de la defensa de las islas cómo justificando nuevas estructuras de seguridad. Es necesario distinguir una causa nacional con los usos políticos que pueden hacerse de ellas. La causa Malvinas supone una cuestión de descolonización, se trata de una disputa de soberanía contra un país extranjero. Está en juego la autonomía argentina, a poder decidir sobre nuestro territorio. Sin embargo, se habla de reivindicar las islas desde estructuras de seguridad con formas de vigilancia, alianzas hemisféricas como una amenaza. Eso no solo habla de Malvinas sino del país que estamos construyendo. La recuperación está lejos. Las negociaciones diplomáticas están enfriadas, sigue habiendo presencia militar británica y los isleños siguen explotando nuestros hidrocarburos. ¿Qué pensamos sobre Malvinas y que tipo de democracia queremos construir alrededor de ellas? ¿La defensa nacional será entendida como una política pública o como un ámbito para eruditos en servicios de inteligencia y estructuras de seguridad?”.