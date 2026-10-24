Opinan los lectores

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Por Redacción

UN PRESIDENTE PELIGROSO

Andrés Salinero expresa: “Durante su reciente visita a España, el presidente argentino ha visto parcialmente neutralizado su veneno, al serle negado un encuentro con el Rey Felipe VI (en principio, por cuestiones “protocolares”), por negarse a mantener un encuentro con el presidente del gobierno ibérico, el socialista Pedro Sánchez. Tampoco lo recibieron Alberto Núñez Feijóo (líder del derechista Partido Popular) y ni siquiera Santiago Abascal, presidente del ultraderechista Vox. Milei tildó de “impresentable dictador” a Sánchez y consideró que el liberalismo debe “expulsar a los socialistas a las patadas”. Como si estas barbaridades fueran poco, trató a Sánchez de “delincuente y ladrón”. El gobierno español tildó a los exabruptos de Milei como “insultos y calumnias” y lo aisló de cualquier contacto de importancia. “No hay nada más divertido que patear culos zurdos”, agregó para que quede claro. Conclusión: este sujeto va arrastrando a la Argentina al aislamiento, y de allí al abismo”.

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