Opinan los lectores

PLAZAS NUEVAS Y CALLES ROTAS

Silvia Cilia expresa: “Mientras los vecinos de la ciudad de La Plata vemos cómo se destinan recursos a construir y embellecer plazas, muchas calles siguen presentando desniveles, roturas y peligros para quienes transitamos diariamente. ¿De qué sirve embellecer algunos espacios si no podemos caminar con seguridad por nuestras propias calles? El pasado 17 de octubre sufrí una caída en la zona de calle 66 y 138, debido al pronunciado desnivel de la calzada. Me golpeé la cara, las manos y una pierna, además de romper los anteojos y el pantalón. No se trata solamente de mi accidente. Sino de la incertidumbre de cuántos vecinos más tienen que caerse, lastimarse o sufrir daños antes de que el mantenimiento de las calles sea considerado una prioridad. Los impuestos que pagamos con tanto esfuerzo no son un regalo para ningún gobierno municipal: son recursos de los ciudadanos que deben administrarse con responsabilidad, atendiendo las necesidades reales de la comunidad. Las plazas son importantes, por supuesto. Pero antes de inaugurar nuevas obras que se ven, también hay que atender aquellas reparaciones indispensables que muchas veces nadie parece ver hasta que ocurre un accidente. No pido privilegios. Exijo, como ciudadana y contribuyente, calles transitables, mantenimiento adecuado y una administración que priorice la seguridad de sus vecinos”.