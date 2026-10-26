Opinan los lectores

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Por Redacción

HUMANOS VS. IA

Marcos Machado, opina: “Hoy existe una batalla entre la IA y el ser humano; varios de sus incursionadores advierten sobre su peligroso avance y dominio. El cine se anticipó (“Control Total” -2008). La mente humana, sobretodo en los chicos, se está atrofiando -sumado al bajo nivel educativo - y, la influencia de IA es casi total. Sin embargo resulta imposible que prediga las `decisiones cognitivas´ de la totalidad y dispar población humana. No resulta casual que varios Premios Nobel de Economía, desde hace años, han basado sus estudios en conductas, psicología y comportamientos humanos individuales y/o masivos (efecto contagio). Podemos citar varios ejemplos: 1) 1978 H. Simon: Teoría de la racionalidad limitada satisfactoria (cognitiva y de tiempo) y pionero de la IA; 2) 1992 G. Becker: incluyó en su análisis económico al capital humano y comportamientos sociales y familiares; 3) 2002 D. Kahneman: psicología del juicio humano y toma de decisiones bajo incertidumbre; 4) 2017 R. Thaler: economía conductual y teoría del empujón (decisiones económicas individuales derivadas de factores psicológicos); 2026 R Hall y M. Woodford: economía basada en el comportamiento humano frente a la incertidumbre; el motor económico son las expectativas y sus respuestas cognitivas instantáneas. Al nacer, `lloramos´ por miedo a lo desconocido. Luego, vivimos, hasta las instancias finales, con dudas, incertidumbres, influencias y, muchas veces, copiamos decisiones ajenas y masivas con aciertos y errores. Predecir y acertar los comportamientos (masivos o individuales) de la población (consumo, ahorro, viajes, corridas cambiarias/bancarias, migraciones, elecciones, festejos, invasiones, marchas, etc.) sería una labor interminable aún con `ejércitos de analistas de ciencias humanas´ (cognición, emociones, incertidumbres, expectativas, miedos). Advertencia: en estas épocas de elecciones, en el mundo, es imperioso transmitir credibilidad y confianza a sus ciudadanos (humanos).“

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