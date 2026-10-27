Opinan los lectores

LIBERTAD DE PRENSA

Daniel Jesús Giordano, manifiesta: “Las palabras soeces son hirientes,lastiman y ofenden al receptor y denotan carencia de respeto del emisor. Estos vocablos han sido dirigidos a periodistas que con su labor informativa y de opinión son pilares de la democracia.

El consenso y el disenso hacen a la libertad de prensa que siempre debe ser respetada, valorada y nunca mancillada.Mis respetos a todos los que ejercen la noble profesión como así también a los medios de información.”