Opinan los lectores

CHINA

Raquel Saffores expresa: “Reiterar advertencias denunciadas por Argentina y otros países sobre productos de China, sin las constancias que exigen nuestras leyes, para compradores confiados en su control que son violadas en muchos casos . Indumentaria, zapatos “Crocs” y otros variados calzados con material elaborado de bidones conteniendo agroquímicos tóxicos, con serias consecuencias para la salud, confirmadas por organismos internacionales, que pueden ser constatadas en plataformas de divulgación científica. Pantalones jeans elaborados con tintes tóxicos y los metales usados para los botones de esas prendas, con metales también prohibidos , provocando serios problemas, por lo que se aconseja su descarte y no importación. Juguetes para niños con pinturas conteniendo plomo, prohibido en muchos países, decomisados en Argentina. Bijouterie con metales que provocan, igual que otros elementos chinos, problemas de piel, denunciados por entidades autorizadas en nuestro país y otros. Maquillaje y productos de belleza sin identificación de su producto base, como lo exige bromatología argentina, más denuncias reiteradas sobre alimentos no controlados en Barrio Chino en Capital. En estos casos, es imprescindible que se exija su identificación, controlada por autoridades sanitarias de nuestro país y evitar consumirlos”.