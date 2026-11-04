Opinan los lectores

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Por Redacción

PELIGRO VIAL

Néstor Sánchez Silva, sostiene: “Expreso mi profunda preocupación por el estado de abandono e inseguridad vial que afecta a nuestra comunidad. La av. 137 carece por completo de mantenimiento y puesta en valor: no cuenta con demarcación de bordes ni líneas amarillas que delimiten los carriles. Esta falta de señalización provoca que los vehículos circulen a velocidades excesivas, poniendo en constante peligro a los peatones. Muchos vecinos -incluidos niños que caminan hacia sus escuelas- transitan a diario por el lugar, donde se concentra el flujo del transporte público. Asimismo, la calle 143 (que la cruza y se extiende desde la 600 hasta la 612, a la altura de La Armonía) se encuentra completamente postergada y con una grave falta de iluminación.

“Es fundamental recordar que la zona ha experimentado un crecimiento demográfico sostenido, con familias que se trasladan desde la ciudad buscando espacio y tranquilidad. Sin embargo, la infraestructura actual resulta insuficiente e insegura para la cantidad de personas que hoy habitamos el barrio.”

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