Opinan los lectores

PREÁMBULO

Raquel Saffores expresa: “Constitución de la República Argentina: ‘todos los hombres que quieran habitar’... solemos decir ‘de buena voluntad’ en referencia al Preámbulo. Así sucedió mayormente en el país que acogió a nuestros abuelos, para respetar y agradecer lo dado, trabajar y hacerla grande. Refugio de gente venida de todo el planeta. Tierras argentinas, para Argentina y con leyes que las protegían. ¿Sucederá en este siglo lo mismo? ¿Serán ‘de buena voluntad’ quienes se refugien de un mundo conflictivo? ¿Controlará el Gobierno a los que inmigren? Porque de buena voluntad hemos hecho gala, confiados, abriendo los brazos a muchos que los violaron con sus contubernios y rapiña. ¿Quién controla la inmigración, el respeto por lo que es argentino? Los que ingresen como lo han hecho rusos, mujeres parturientas rusas, con pasaporte argentino a sus niños, llevados a cualquier parte para no se sabe qué, chinos con sus mafias y negocios descomunales y qué decir de los propios, corruptos, que se apropiaron de miles de hectáreas y millones de dólares. ¿Argentina será refugio en sus territorios sin habitar para crimen y corrupción de quienes se instalen en ellos sin control?”.