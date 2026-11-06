Opinan los lectores

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Por Redacción

MUERTE EN EL FÚTBOL

Lucía Segura Popa, desde Barcelona (España), opina: “Conocimos una noticia que ha conmocionado al mundo del fútbol: Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, ha fallecido después del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra. Mientras muchos aficionados se han limitado a mostrar su tristeza y enviar sus condolencias a la familia, compañeros y amigos, en redes sociales también han aparecido comentarios que acusan al portero, Jesús Owono, de haberlo hecho a propósito. Sin embargo, no hay ninguna prueba que permita afirmar que el golpe fuera intencionado.
“Personalmente, me cuesta entender que ante una tragedia así seamos capaces de convertir rápidamente lo ocurrido en una discusión sobre quién tiene la culpa. Estamos acostumbrados a analizar cada entrada, cada falta y cada decisión arbitral como si el resultado fuera lo más importante, pero hay momentos en los que el fútbol debería quedar en segundo plano. Una persona ha perdido la vida haciendo aquello que más le gustaba y creo que, en una situación así, lo mínimo que podemos hacer es mostrar respeto por él y por todas las personas que ahora mismo están sufriendo su pérdida.”

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