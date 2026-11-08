Opinan los lectores

CORTES DE LUZ

Néstor Bloncar expresa: “Los vecinos de City Bell estamos cansados de los reiterados cortes de luz que afectan nuestra vida cotidiana. En los últimos días, las interrupciones del servicio se volvieron una constante, muchas veces sin previo aviso y sin información clara sobre cuándo se restablecerá el suministro. No se trata solamente de las molestias de quedarse a oscuras. Hay familias que pierden alimentos, comerciantes que no pueden trabajar y personas mayores que sufren especialmente estas situaciones. Mientras tanto, las facturas siguen llegando puntualmente y con importes cada vez más elevados. Es inadmisible que, a esta altura, tengamos que vivir pendientes de si habrá electricidad para cocinar, trabajar o simplemente descansar”.