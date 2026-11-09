Opinan los lectores

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Por Redacción

VECINOS DEL ESTADIO ÚNICO

Armando F. Rojas , refiere: “Estamos viendo y viviendo la visita del Papa León XIV. Durante varios días muchos de los vecinos y contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires y de otros lugares, sufren alteraciones en sus actividades cotidianas por las diversas medidas que se toman para asegurar la mayor seguridad pública antes, durante y después de los distintos actos que tienen lugar. Como las visitas papales no son frecuentes, quizás esto sólo se repita en alguna próxima generación. Pero en cambio, los vecinos de La Plata y de Tolosa, comprendidos en la zona contigua al Estadio Único o Diego Armando Maradona, desde que este comenzó a funcionar, cada vez que se celebra algo en el mismo, venimos sufriendo innumerables molestias y la privación de ciertos derechos elementales como el de circular libremente y, según sea la índole del acontecimiento, limitaciones diversas. Ante el hecho de que el Sr. Claudio Tapia se haría cargo del lugar, lo que implica una intensificación de su uso, resultaría muy útil que por fin se tenga en cuenta a los vecinos de los barrios afectados, recurriendo a medidas inteligentes como, por ejemplo, un sistema informatizado que contribuya a reducir los perjuicios actuales.”

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