Opinan los lectores

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Por Redacción

ESTACIÓN CIRCUNVALACIÓN

Gerardo Enrique Ferrín, señala: “La Estación Circunvalación, en 72 y 12, fue puesta en valor hace poco tiempo y hoy está en total descuido. Hay residuos acumulados al pie de los árboles y junto a los muros de la rambla, pastizales crecidos entre las vías y alrededor de las barandas, y falta de barrido en las calles. De noche, las luminarias apagadas completan un cuadro de abandono que vuelve la zona insegura. Los vecinos del sur sentimos que recibimos  menos atención.
“Ya hicimos el reclamo ante el municipio, todavía sin respuesta de las autoridades. Poner en valor un espacio no termina con la inauguración: requiere mantenimiento permanente.”

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