Opinan los lectores

CONDUCCIÓN VIAL

Andrés Salinero, señala: “Tiene razón el sindicalista de taxistas al afirmar que en Buenos Aires se maneja mejor que en La Plata, doy fe. Pero donde se maneja aún mejor que en Buenos Aires es en la populosa ciudad de Punta Arenas, un gran centro comercial, cosmopolita y turístico de bella arquitectura histórica en el extremo sur de la Patagonia chilena, ya sobre el Estrecho de Magallanes. Hace unos años permanecí allí algo más de una semana, y todos los días salía a caminar por sus calles. En una oportunidad me distraje y crucé una esquina céntrica muy transitada con el semáforo en verde para los autos, de lo cual me di cuenta mientras estaba cruzando. Mal acostumbrado a La Plata, temí por mi integridad física, levanté los brazos en señal de perdón, pero para mi total sorpresa, todos los autos se detuvieron lejos de mi posición, nadie tocó bocina, nadie me insultó, todos permanecieron inmóviles esperando que yo tomara una decisión, es decir terminar de cruzar. “Dudo entonces que represión, más controles y multas reviertan el caos vehicular platense: mientras no exista educación vial desde la infancia, nada cambiará. Los conductores educados y respetuosos, tanto en ciudad como en ruta, no necesitan multas ni represión policial. Manejo desde hace varias décadas tanto, recorrí en auto todo el país, y jamás fui sancionado, ni choqué, ni afecté a una persona.”