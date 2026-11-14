Opinan los lectores

VISITA DEL PAPA

Diego Alvarez Gelves expresa: “A raíz de la visita del Papa León XIV y el estado de emoción producido, aparecen voces de intelectuales que escriben cosas tales como que “la libertad individual no puede desentenderse de la responsabilidad colectiva” (???). Se ve que leen mucho pero de manera sesgada.

Pareciera que se olvidaron de leer a Ayn Rand y su monumental obra “La Rebelión de Atlas”. Allí aparece con brutal honestidad la idea de que son los empresarios los individuos que arriesgan pensando en su interés, quienes generan riqueza. No lo “colectivo”, no los “políticos” (que viven a costa y gracias a estos), no los “intelectuales”. Tampoco la Iglesia que ve a la pobreza como virtud (a excepción de la ética protestante), y que poco o nada distribuye y sólo atesora. Es el liberalismo clásico de Adan Smith quién empieza a considerarla no ya un destino moral sino como una falla en la productividad y en la distribución de recursos. Y en esto me detengo. La redistribución de ninguna manera referida a la justicia social (propagadora al infinito de pobreza) sino a redireccionar recursos de, por ejemplo, la clase política a inversiones que mejoren la productividad del país. Solo en Buenos Aires el Senado sesionó 3 veces y dilapidó $ 156.204.115.970. Multipliquen por 2 y por 22 (solo a nivel provincias) y van a ver cuánto puede hacerse distribuyendo recursos. Y no manoteando a quienes crean riqueza en nuestro amado país. Nos guste o no nos guste. Pero empecemos a llamar a las cosas por su nombre”.