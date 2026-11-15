Opinan los lectores

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Por Redacción

FARISEOS CRIOLLOS

Sara A. Canestri expresa: “Los argentinos siempre dando la nota discordante, pero esta vez no fue la sociedad en su conjunto sino, una vez más, sus representantes. La instalación de las famosas carpas VIP desbordó nuestra capacidad de asombro. Ignoraron cuál fue la misión del Papa y no se hicieron cargo de sus palabras. ¿Era tan difícil imaginar cuál sería el contenido de su mensaje e interpretarlo evitando así convertir la ceremonia en un evento trivial, plagado de personajes mediáticos a los que poco o nada les importaba la presencia del Sumo Pontífice? ¿Esos son “los argentinos de bien” que predica Milei? No soy una católica practicante, aunque trato de vivir de acuerdo a los principios morales del cristianismo, pero lo escuché emocionada, excepto cuando estuvo en Córdoba. Finalmente vaya mi agradecimiento al Papa León XIV, quien con su mensaje sentó a muchos a la mesa de la unidad, aunque más no fuera por unos días”.

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