RUIDOS

Andrés Salinero, señala:”Para festejar, el argentino urbano promedio, adolescente o adulto, ama hacer ruido. Lo sufrimos todos los días en el tránsito platense con el irracional uso de la bocina que casi siempre a modo de reproche, festejo o protesta hacen los automovilistas mediocres; con los escapes libres de las motitos y sus incomprensibles `cortes´; con las poderosas bombas de estruendo que hasta hace pocos años rellenaban a los momos de fin de año; con las que se hacen explotar en las canchas de fútbol; o con las mucho más poderosas y destructivas que durante los ‘70 aterrorizaban las noches de mi infancia, creando ese miedo que hoy se ha trivializado. Los festejos del `último día´ y otros vinculados de los estudiantes secundarios exhiben patéticamente esta nefasta característica de nuestra cultura urbana, inexistente en países como Uruguay o Chile, para no hablar de los países nórdicos europeos, o Japón.