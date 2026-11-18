CELEBRACIÓN ESTUDIANTIL

Ana Victoria Chaves, afirma: “Cada madrugada a las 5:30 frente a la Catedral de La Plata acontece un bombardeo de tal dimensión que pone en peligro a muchos seres que no conocen del ego e ignorancia de los adolescentes. En su afán de imponernos la obligación de asistir a su celebración por el fin de sus estudios (que no incluyeron el respeto por la naturaleza y otros seres) celebran un ritual al que todos estamos obligados sin excepción. El ego y la falta de sensibilidad son los protagonistas. No importa nadie más. Necesitan llamar la atención. No importan los pájaros que mueren por el terror de las bombas, no importan los autistas que sufren crisis por no comprender a qué responde semejante estruendo, no importan las mascotas que se esconden aterradas sin entender, no importan los bebés que se despiertan llorando, ni nadie que a esa hora tiene los últimos minutos para descansar antes de un día de trabajo. Nada importa. Nadir importa. Sólo ellos, los adolescentes que terminan el secundario.

“Los emperadores. Los dictadores que deciden quién puede dormir y hasta qué hora. Los que deciden si los pájaros (los pichones mueren) pueden o no vivir. Ellos deciden si cada mañana, durante una hora de bombas, las mascotas deben tener una crisis aunque no entiendan que `ellos´ los centros del universo, egresan. Tampoco les importan los vitrales de la Catedral que muchos de ellos seguramente postearon en sus redes como la más linda del mundo. Eso sí, ¡¡tenemos la mejor de todas!! Pero cada bomba, por su vibración (y eso es física pura y está comprobado) afloja los vitrales y las juntas que los mantienen unidos en cada figura.

“Esos que celebran y nos obligan a despertar cada madrugada para asistir a sus festejos violentos e insensibles, esos adolescentes que muchos adultos endiosan, no conocen la sensibilidad. Ni el respeto por el otro. Y nadie los detiene. Ni les explican. ¿No saben lo que hacen? ¿O saben y no les importa? Celebren, chicos. Pero de otra manera. Todos fuimos adolescentes, y egresamos, pero no impusimos a nadie nuestra celebración. Éramos democráticos. Respetábamos la libertad.

“Yo no quiero estar en su celebración, no quiero esa violencia. Tampoco los pájaros aterrados, o las mascotas que ustedes seguramente tienen, y que oyen el triple que nosotros, ni los bebés que se asustan, ni los autistas. Ni tantos… Que alguien los detenga. Nos roban el sueño, la paz y el derecho al descanso. Qué alguien les haga escuchar lo que sus oídos y sus mentes ya no sienten.”