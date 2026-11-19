TERCERA EDAD

Hugo M. Izurdiaga, señala: “El vocero presidencial aseguró que los jubilados pasan por una situación económica mejor que en 2023 y que la vida de los adultos mayores mejoró desde la llegada de Milei a la presidencia. Negó que exista una reducción generalizada del consumo y sostuvo que los haberes tuvieron mejoras frente a la inflación. Manifestó que la pobreza bajó y agregó: “Nadie ha hecho más por la justicia social que La Libertad Avanza gobernando”. También afirmó que los sueldos le ganan al alza de los precios y que el país vive un proceso de crecimiento económico.

“Quisiera expresar mi opinión y contestarle al vocero presidencial. En estos casi tres años, mi jubilación sufrió una fuerte caída en el poder adquisitivo, que calculo, sin lugar a dudas, cercana al 40 por ciento. Su conferencia de prensa del pasado martes 17 -por estar completamente fuera de la realidad por la que transita nuestro país- la considero un discurso falaz y desacertado para toda la ciudadanía y gente mayor.”