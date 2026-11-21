ACCIÓN SOCIAL

Silvia Cilia expresa: “Hace unos días se acercó a mí un chico de apenas 18 años para pedirme comida. Me dijo que tenía hambre. Al conversar con él, me contó que vive en la calle, que duerme en la rambla, que sus padres se encuentran internados en una institución psiquiátrica y que no tiene DNI ni ingresos económicos. Pero hubo algo que me llamó especialmente la atención: no me pidió dinero ni manifestó intención de delinquir. Me dijo que quiere trabajar, que cursó hasta segundo año de una escuela técnica, pero que no tiene posibilidades de conseguir empleo porque ni siquiera cuenta con documentación. Ante semejante realidad, decidí intentar ayudarlo. Comencé a comunicarme con Acción Social de la Municipalidad de La Plata, buscando que algún organismo pudiera intervenir, orientarlo y ofrecerle una salida. ¿El resultado? Teléfonos que no responden, WhatsApp que figura cerrado y ninguna persona que atienda un pedido de ayuda”.

También intenté comunicarme con otros organismos vinculados a la asistencia social, sin obtener respuesta”.

“Y entonces me hago una pregunta: si una ciudadana que tiene teléfono, internet y los medios para insistir no logra comunicarse con quienes deberían brindar asistencia, ¿qué posibilidades tiene este chico de 18 años, que duerme en la calle, no tiene DNI y carece de recursos? ¿De qué sirven los programas de asistencia si quienes necesitan acceder a ellos no encuentran una puerta abierta? No estoy reclamando un privilegio ni una solución para mí. Estoy pidiendo que alguien se ocupe de un joven que todavía tiene ganas de trabajar, estudiar y salir adelante y que podría ser el hijo, sobrino o pariente de alguno de nosotros. Nadie está libre de situaciones adversas. Necesita un techo, comida, documentación y una oportunidad. No necesita que lo condenen por su situación, sino que lo ayuden a superarla. No podemos hablar de inclusión, derechos y contención social mientras haya jóvenes que duerman en la calle y ciudadanos que quieran ayudarlos sin encontrar a quién recurrir. Por eso, hago un llamado público al intendente de La Plata y a las autoridades responsables de Acción Social: atiendan este pedido. Detrás de esta historia hay un chico de 18 años que no puede seguir esperando. La verdadera función de la acción social no debería ser figurar en un organigrama, sino estar presente cuando alguien necesita ayuda”.