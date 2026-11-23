JUSTICIA

Carlos Beltrano, afirma: “En nuestro pais estamos acostumbrados a que conseguir un poco de justicia cuesta mucho y hasta veces diría que es imposible dado lo que vemos día a día. Ahora nos encontramos con una jueza que sin temblarle el pulso condenó a pena de cárcel efectiva a una peligrosa anciana de sesenta y siete años que había cometido casi un robo cuantiosísimo poniendo en riesgo la vida de numerosos vecinos... transcribo casi textual el monto de lo que intento robarse: comida por un valor que no llegaba a los $9 mil.

“No conformes con esta situación, Defensor, Fiscal, y Jueza la liberaron después de treinta y siete días con una fianza de 150 mil. Estamos cansados de ver todos los días como delincuentes realmente peligrosos se la pasan paseando y robando a quien se cuadre sin que nunca vayan presos y siempre hay una excusa para soltarlos. pero con esta señora quisieron dar el ejemplo, y lo dieron; ya todos sabemos que en Argentina llego la justicia.”