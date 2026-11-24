EL CHICO PAPA NOEL

Andrés Salinero, refiere:”` Disfruten de la vida, de las navidades, de los familiares. No sabés cuándo se puede ir alguno. Así que disfruten´. No lo dijo un anciano sabio, ni un filósofo existencialista. Es la simple y a la vez profunda reflexión de Lautaro González, el chico platense de 18 años que ¡desde los 10! se convierte en Papá Noel para hacer felices a los pibes humildes de Melchor Romero, haciéndolos llorar de la emoción y olvidar así sus ropas raídas por la pobreza. Querido amigo Lautaro, a diferencia tuya, yo perdí a mis cuatro abuelos y a mi padre siendo muy joven. Y como esos pibitos olvidados por el sistema, yo también creí en Papá Noel y los Reyes Magos, y de alguna manera sigo creyendo al ver que se encarnan en personas solidarias, altruistas y desinteresadas como vos. Sos un ejemplo para los chicos de tu edad, y también para nosotros los adultos, que ya hemos perdido toda esperanza de vivir en una sociedad justa, aunque la bolsita de golosinas que regalás es el símbolo de que tal vez no todo esté perdido. Gracias Lautaro, en nombre mío, en el de los pibes humildes de Melchor Romero, y seguramente en el de toda, o casi toda, la sociedad platense.”