VEREDAS (MAL) INTERVENIDAS Y TRAGEDIA

Miguel A. Reguera, afirma: “`Rompé Pepe…´. En un sketch de un programa televisivo de hace unos años se repetía la frase cuando un operario daba la orden al otro con el pico en mano. Todo frente al temor, la sorpresa y la bronca de los vecinos que veían que sus veredas iban a ser destruidas sin tener información, sin un responsable de obra, ni supervisión municipal.

“Esto es una escena cotidiana -no ficción- en las localidades del Gran Buenos Aires, pero se repite en distintas ciudades o pueblos de nuestro país. Puede ser la empresa de gas, de luz, de agua, de fibra óptica (éstas ahora están poniendo postes en ambas veredas de la calle, aun por donde pasan otros servicios, cuestión que estaba prohibida). “Empresas tercerizadas, que a su vez subcontratan personal, rompen veredas, hacen pozos o zanjas, pasan caños o cables, rompiendo muchas veces las instalaciones de otras empresas o dejando a los usuarios sin servicio. Nadie tiene un uniforme con una identificación, no hay cartelería con indicación de la obra, plazos y personas responsables técnicamente. Nadie de los municipios se acerca a supervisar las distintas etapas de la obra.

“Luego se tapa todo con tierra y un camión sin patente y desvencijado llegará en unos días con un par de personas para arreglar las veredas, hasta que en unos meses se vuelve a hundir el arreglo y hay que volver a llamar por teléfono, tomando el número de reclamo, porque las empresas de servicios públicos han cerrado sus oficinas de atención presencial en distintas localidades y solo aceptan contactos telefónicos o por redes.

“Así estamos en el Gran Buenos Aires desde hace muchos, muchos, años y nadie con autoridad se preocupa por cambiar estas cosas pues suelen estar ocupados en pensar los grandes destinos de la humanidad.

“Quizás la tragedia ocurrida en Remedios de Escalada, Lanús, sirva para cambiar protocolos de actuación, se mejore la supervisión, que cada proyecto tenga responsables de obra en el lugar y que se establezca legamente a responsabilidad solidaria de la empresa contratista y las contratadas por los daños que ocasionen como consecuencia de la ejecución de las obras.

“También espero que las familias de los afectados encuentren las respuestas que necesitan en la Justicia, que los lesionados puedan recibir los mejores tratamientos a las heridas sufridas y que se reparen los daños económicos de aquellos comerciantes y vecinos que han perdido sus locales y viviendas.”