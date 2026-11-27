HOMENAJE EN LA UBA

Sara A. Canestri, refiere: “Lo que percibo es sólo un tibio rechazo de las autoridades universitarias al frustrado acto organizado en homenaje a Santucho. Cómo siempre, una postura para la tribuna.

Una vez más lo digo y serán millones las veces que exprese este pensamiento, algo que no surge de mi cabeza sino de mis entrañas.

Santucho, como tantos terroristas de la izquierda vernácula fueron asesinos coronados con la aureola de héroes por una parte de la sociedad argentina y como otros tantos los culpables de haber embarcado en un sangriento duelo a miles de jóvenes idealistas poniéndoles un fusil en el hombro enseñándoles a matar.

`El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así, un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal´, dijera el Che Guevara, formador de la generación setentista.

Como corolario quiero agregar que me dio pena oír los razonamientos de los alumnos de la UBA, que obviamente no son razonamientos sino palabrerío hueco repetido a través de los años. Creí que la Universidad enseñaba a pensar.”