Otra muestra de la rica potencialidad regional con la “Noche de los Museos”

Con la realización este sábado de una nueva edición de la “Noche de los Museos” —que abrirá sus puertas de 19 a 24 para que la población recorra esos ámbitos de forma gratuita—, se consolidará en nuestra ciudad una jornada cultural que se inició en 2008 y que ha alcanzado una creciente repercusión desde entonces.

La iniciativa, de alcance nacional y que lleva el lema “Museos a la luz de la luna”, ofrecerá actividades que vinculan el arte, la ciencia, la historia y otros valiosos campos del conocimiento. Según se informó, la Universidad volverá a participar con su red de museos, que suma cerca de medio centenar de salas.

Entre otros espacios, se podrá visitar el Museo de La Plata, el Museo de Astronomía y Geofísica de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, el Museo de Ingeniería y Biblioteca Histórica, el Museo de Botánica y Farmacognosia, el Museo de Física, el Museo y Biblioteca de Química y Farmacia, el Colegio Nacional “Rafael Hernández”, el Museo de Odontología y Archivo Histórico “Prof. Dr. Orestes Walter Siutti” y el Museo de la Anexa de la Escuela Graduada “J. V. González”.

Asimismo, participarán los museos de las facultades de Ciencias Médicas (el de Historia de la Medicina “Dr. Santiago Gorostiague” y el de Anatomía Humana Normal “Dr. Alberto Poli”) y de Ciencias Veterinarias, junto al Museo “Julio Ocampo” de Ciencias Agrarias y Forestales.

La red también incluye al Teatro de la UNLP, el Museo Catedral, el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA), el Museo Municipal de Arte (MUMART), el Centro de Arte de la UNLP, el Rectorado, el Museo y Archivo del Liceo Víctor Mercante, el Museo Musical “Dr. Emilio Azzarini”, la Biblioteca Pública de la UNLP, el Área de Museo, Exposiciones y Conservación del Patrimonio de la Facultad de Artes y la biblioteca de esa misma casa de estudios.

Este tipo de citas con el arte, la ciencia, la historia y los distintos saberes en la Región —que, salvo el forzoso intervalo causado por la pandemia, se reiteran, crecen en concurrencia año tras año y dejan la certeza de que se proyectarán en el tiempo— constituyen un estímulo que excede el marco en el que se desarrollan y pueden servir como modelo para muchas otras muestras de la potencialidad local.

Jornadas como la Noche de los Museos, la Fiesta del Inmigrante y tantas otras que se realizan en nuestra zona permiten alentar expectativas concretas de progreso regional, en la medida en que se cuente con una estructura capaz de sistematizar y mejorar las propuestas.