Otra prueba educativa relegó a la Argentina a los últimos lugares

La Argentina se ubica entre los países latinoamericanos con peores resultados en un indicador clave que mide de forma combinada la asistencia escolar, la progresión sin interrupciones ni repitencia y el logro de aprendizajes mínimos.

Según un reciente informe de la organización Argentinos por la Educación, nuestro país ocupó el séptimo puesto entre nueve naciones de América Sur y Central, superando únicamente a Ecuador y Paraguay. De este modo, quedó situado por debajo de Brasil, Perú, México y Colombia, e históricamente distante de Uruguay y Chile, que encabezan el ranking regional.

El estudio —elaborado sobre la base de los datos de las pruebas PISA y encuestas de hogares— reveló una realidad alarmante: apenas el 19 % de los jóvenes argentinos de 15 años asistió a la escuela en el tiempo esperado y alcanzó los conocimientos básicos en Lectura y Matemática. El contraste con la región es elocuente: Uruguay lidera la tabla con un 35 %, seguido muy de cerca por Chile con un 34 %. En el otro extremo se sitúan Ecuador (14 %) y Paraguay (7 %).

La perspectiva histórica confirma una tendencia inequívoca: la Argentina no solo ha perdido terreno en términos absolutos, sino también en relación con sus pares regionales. En 2009, el país ocupaba el tercer lugar entre seis naciones analizadas, con un indicador del 26 %. En 2012 conservó ese tercer puesto, aunque con un descenso al 23 %. Para 2018 había retrocedido al quinto lugar sobre siete países. En 2022 cayó al sexto puesto entre ocho naciones (22 %) y, finalmente, descendió al séptimo lugar sobre nueve en la última medición (19 %).

Esta retracción constante deja de manifiesto un deterioro que ya no es solo crónico, sino vertiginoso. Que menos de dos de cada diez adolescentes logren completar la escuela a tiempo con capacidades mínimas para comprender un texto o resolver operaciones fundamentales no es únicamente una tragedia pedagógica; representa un severo condicionante para el desarrollo económico, la inclusión laboral y el futuro productivo del país.

Frente a este escenario, resulta inadmisible el silencio y la falta de respuesta de la dirigencia política. Tanto el oficialismo como la oposición han evitado asumir la dimensión del problema, omitiendo en sus agendas prioritarias planes profundos de alfabetización, evaluaciones continuas e intervenciones estructurales en la escuela pública.

Las evidencias objetivas sobre el declive educativo se acumulan estudio tras estudio. La Argentina cuenta con el capital humano, la tradición académica y la vocación de sus docentes para revertir esta deriva. Sin embargo, sin un acuerdo federal de largo plazo que priorice la calidad educativa por encima de las disputas coyunturales, la decadencia seguirá profundizándose.