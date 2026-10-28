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EDITORIAL

Otra vez la tragedia volvió a transitar por la Ruta 36

Por Redacción

Esta vez fue un automovilista el que perdió la vida en la Ruta Provincial 36 al protagonizar un choque de frente contra un camión, a la altura de la localidad de Vieytes (partido de Magdalena). El trágico episodio volvió a poner de relieve el elevado grado de peligrosidad que exhibe esta arteria, en especial en los tramos más transitados y poblados correspondientes a los distritos de Berazategui y La Plata, con un riesgo que se acrecienta notablemente durante la noche.

A rasgos generales, debe señalarse el deficiente estado que sufren múltiples rutas de la provincia de Buenos Aires, entre ellas la 36, que integran las redes camineras que conducen a la costa atlántica.

Este deterioro representa una prioridad urgente para la infraestructura vial provincial, sobre todo en el trayecto que atraviesa los partidos de Berazategui, La Plata y Magdalena, donde el caudal vehicular es constante durante todo el año.

Además de la imprudencia con la que conducen algunos automovilistas, la falta de carriles separados, la proliferación de pozos y ondulaciones, el escaso alumbrado público y la deficiente señalización integran un conjunto de fallas estructurales históricas.

A este panorama se suma que, por atravesar zonas periurbanas densamente pobladas y productivas —como el cordón hortícola platense—, en este tramo coexisten dinámicas de tránsito incompatibles: los vehículos particulares de turistas a gran velocidad conviven con camiones de carga pesada, colectivos de larga distancia, camionetas de productores locales, motos e incluso bicicletas que transportan diariamente a vecinos de todas las edades.

Especialistas en seguridad vial ubican a estos tramos de la Ruta 36 entre los de mayor siniestralidad del parque vial bonaerense. En los últimos años ha adquirido el triste calificativo de “ruta de la muerte” o “ruta trágica”, una denominación que décadas atrás pesaba sobre la Ruta 2 antes de la construcción de la autovía y las obras de duplicación de calzada.

Debe también ponderarse el hecho de que la ruta atraviesa una de las zonas florícolas y frutihortícolas más activas de la Región, ubicada básicamente en Los Porteños y Colonia Urquiza, de modo que son también centenares los camiones y camionetas que se suman ahora, en forma cotidiana, a la ya sobrecargada ruta 36, que concentra entonces vehículos de distinto porte y que circulan a velocidades muy diferentes unos de otros.

Esta peligrosidad constante se traduce en reiterados reclamos de vecinos de localidades como Lisandro Olmos, Abasto, Colonia Urquiza, Los Porteños, El Pato y El Peligro. Los habitantes de estas zonas han encabezado protestas y petitorios exigiendo desde la colocación de semáforos, luminarias led y reductores de velocidad, hasta la construcción de rotondas y accesos seguros a barrios y escuelas rurales que lindan con la traza.

Las estadísticas oficiales y los trágicos desenlaces cotidianos exigen que los operativos de control vehicular e inspección no se limiten únicamente a las temporadas de vacaciones o fines de semana largos, sino que mantengan una presencia permanente.

Esto debe funcionar como una medida de contención inmediata mientras se proyecta y ejecuta una solución de fondo: la transformación integral de la ruta en autovía o traza con calzadas separadas, banquinas asfaltadas, iluminación continua y señalización adecuada.

De lo contrario, la tragedia seguirá siendo la constante sobre la Ruta 36.

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