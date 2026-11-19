Hace ya muchos años que el narcotráfico en la Región dejó de formar parte de algún argumento de ficción para convertirse en una realidad instalada. Lo cierto es que este oscuro y poderoso fenómeno delictivo demanda una respuesta integral, tanto por parte del Estado como del conjunto social.

Está claro que los organismos de los tres poderes de gobierno —ya pertenezcan a la órbita nacional o a la provincial— deben intensificar una fuerte política institucional destinada a contar con recursos legislativos y estructuras judiciales y policiales eficaces, con la inclusión de áreas de salud y asistenciales para atender a las víctimas de este flagelo.

Tales consideraciones surgen a partir del violento tiroteo entre bandas que se registró en las últimas horas en Altos de San Lorenzo, cuyos vecinos no dudan de que el enfrentamiento está relacionado con una disputa por la venta de drogas, en lo que resulta ser un problema de larga data en ese barrio.

El enfrentamiento ocurrió en la zona de 28 y 89. Más de diez disparos, hombres armados y temor vecinal convirtieron a esa cuadra, en plena noche, en un escenario de guerra. Por la cantidad de proyectiles cruzados y por la violencia de un episodio que fue filmado por los vecinos, resultó casi un milagro que no se registraran víctimas fatales.

Para los habitantes del lugar, lo ocurrido no puede analizarse de manera aislada. Según denunciaron, Altos de San Lorenzo viene siendo golpeado por el narcomenudeo y sostienen que detrás de la balacera habría una puja entre grupos que buscan controlar la comercialización en el barrio.

En marzo pasado, este diario también informó sobre un operativo policial y judicial exitoso realizado en Altos de San Lorenzo, que permitió la detención de nueve personas, entre ellas el jefe de una banda que operaba también en otros barrios como Villa Sicardi y San Carlos. Esa acción no solo permitió desbaratar a una estructura criminal, sino que corroboró la vigencia de estas funestas organizaciones en nuestra ciudad.

A raíz del incidente reciente, la circulación de los videos activó la investigación. Según consta en las actuaciones labradas por la Comisaría 8ª, los efectivos tomaron conocimiento del hecho y analizaron tres registros audiovisuales en los que se advertía la presencia de varios hombres efectuando disparos. A partir de esa información, se iniciaron las medidas de rigor para identificar y detener a los responsables.

Hace rato que el narcotráfico dejó de ser un tema de ficción y está radicado y operativo en nuestra zona. Las fuerzas policiales, que son las primeras que deben actuar, necesitan el respaldo de los vecinos y referentes barriales, quienes suelen conocer dónde se encuentran los “nidos” de la droga. Falta, entonces, que las fuerzas de seguridad pongan la mira en estas organizaciones criminales para erradicarlas por completo.

Al Estado le sobran recursos y organismos que, lamentablemente, permanecen desde hace años distraídos frente a este problema.