Perseverar en las ideas, pero repensar la implementación

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Las exportaciones agropecuarias, petroleras y mineras vienen experimentando una expansión pocas veces vistas y el superávit comercial es récord absoluto. Sin embargo, el nivel de actividad económica promedio está estancado desde el último trimestre del año pasado y la tasa de inflación se resiste a bajar del escalón del 2% mensual. Los ingresos reales de la población promedio no se recuperan y el humor social, que durante dos años acompañó con esperanza a las reformas económicas basadas en la disciplina fiscal y la libertad, se está transformando en desilusión y angustia.

La lucha política se está volviendo una batalla de recriminaciones sobre el pasado, sin que se desplieguen propuestas superadoras hacia el futuro capaces de abonar optimismo más allá de los sectores y regiones para los que se crearon incentivos especiales, muy diferentes a los que existen para el resto de la economía. Cuando la discusión sobre la coyuntura se está concentrando en los vaivenes de los indicadores de actividad económica e inflación, y el presidente dedica sus discursos a explicar por qué los indicadores del INDEC desdibujan la realidad, yo prefiero dedicar mi tiempo a sugerir vías para avanzar tanto en materia de desinflación como de reactivación y crecimiento, sin abandonar la estrategia basada en la disciplina fiscal y la libertad económica.

Por el lado positivo, el gobierno comenzó a tomar decisiones que venían demoradas en áreas como privatizaciones, concesión de obras públicas e infraestructura de transportes. Son decisiones bienvenidas que van a ayudar a la reactivación y al crecimiento. Pero mejores medidas monetarias y de organización del mercado cambiario tendrían un efecto de lubricación de los engranajes que permitirán darle fluidez a estos estímulos reales.

Y sobre todo, el Presidente y su equipo económico deberían advertir que algunas interpretaciones operativas en materia de secuencia y consistencia temporal, tanto de la estrategia de discipline fiscal y monetaria como de la marcha hacia la Libertad económica, no tienen en cuenta evidencias empíricas extensamente documentadas por la economía positiva.

Remonetizar acumulando reservas propias

Gita Copinath y la mayoría de los analistas financieros, tanto del país como del exterior, sostienen que el Banco Central debería acumular más reservas. Aunque no lo digan expresamente, no entienden porqué el gobierno mantiene el cepo para las empresas.

Personalmente sostengo, desde hace mas de un año, que la eliminación completa del cepo y la acumulación de reservas financiadas en emisión monetaria, lejos de atentar contra la desinflación, ayudaría a consolidar expectativas de estabilidad en un contexto de mejoras en el nivel de actividad económica en los sectores que muestran signos de estancamiento o retroceso.

La acumulación de reservas ayudaría a bajar la tasa de riesgo país y la emisión monetaria a bajar la tasa de interés en pesos y ambos movimientos alentarían el aumento del consumo y la inversión en los sectores y regiones en los que no se sienten aún los efectos de las inversiones del RIGI. Dado que existe mucha capacidad instalada sub-utilizada, el efecto sobre los precios de esta reactivación del consumo y de la inversión no debería ser significativo.

Las expectativas, tanto de estabilidad como de reactivación y crecimiento mejorarían, porque tenderían a atenuarse las dudas que en los últimos meses han comenzado a aparecer sobre la continuidad de la propuesta económica basada en la disciplina fiscal y monetaria y la libertad económica. En la implementación de las ideas, tener en cuenta las evidencias empíricas de la economía positiva.

La ideología del Presidente Milei y de sus mas fieles seguidores, es muy clara y tiene fuerte apoyatura doctrinaria en la Escuela Austríaca. Pero hay aspectos de la economía positiva, que más allá de las ideologías, analiza el comportamiento de las economías en cada tiempo y espacio, que deben ser tenidos en cuenta para la implementación exitosa de las reformas económicas, incluidas las que se inspiran en la escuela austríaca.

Me parece relevante en este momento señalar dos ejemplos en esta materia. Uno referido a la disciplina fiscal y monetaria y otro a la Libertad económica.

Disciplina fiscal y monetaria

La disciplina fiscal es muy importante para la estabilidad y el crecimiento, pero no hay que confundir disciplina fiscal con déficit cero en todas las fases del ciclo económico. Si en circunstancias en la que se manifiestan tendencias recesivas que provocan caídas reales en la recaudación de impuestos, se persigue a ultranza el déficit cero, la consecuencia puede ser un agravamiento de la recesión y que el equilibrio fiscal se transforme en una quimera. A esta situación se la denomina política fiscal procíclica.

En realidad, la disciplina fiscal que ayuda a la estabilidad y el crecimiento es la que asegura que la deuda pública que sube en la fase descendente del ciclo económico, baje cuando el nivel de actividad económica se expande y permite generar superávit fiscal. Es más, consolidado el clima de estabilidad, la disciplina fiscal y monetaria conviene entenderse como el manejo de la deuda pública creciendo al ritmo del Ingreso Nacional, es decir manteniendo una proporción constante con el tamaño de la economía.

En circunstancias como las que se están viviendo hoy en nuestro país, si en el tránsito de aquí a las elecciones del año próximo, para evitar un clima recesivo se incurre en algún déficit fiscal y la deuda pública debe aumentar en forma moderada, eso no significará un retroceso en el plan de reformas económicas en las que está empeñado el gobierno.

Lo que debe evitarse en forma rigurosa es que el Banco Central tenga que emitir dinero para financiar al sector público. Cualquier déficit fiscal coyuntural originado en la fase descendente del ciclo económico debe, inexorablemente, financiarse con endeudamiento.

Libertad económica

Avanzar hacia una economía de mercados libres no debe circunscribirse sólo a los mercados de bienes y servicios no financieros. Por el contrario, el funcionamiento de mercados monetario, cambiario y financiero libres es aún más importante que la completa libertad en todos los otros mercados, porque cualquier traba en el proceso de canalización de los ahorros hacia el financiamiento de la inversión, perjudica la eficiente asignación de los recursos y restringe el crecimiento. Esto es particularmente importante cuando las reformas económicas requieren fuertes ajustes en la organización y la orientación de las actividades empresarias y desplazamiento de capital y de mano de obra de sectores que van a declinar hacia sectores que tendrán oportunidad de expandirse.

Buenas reglas de juego abonan expectativas positivas, intervenciones discrecionales e impredecibles, sólo acentúan la incertidumbre y la desorientación.