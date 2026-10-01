Polonia no pudo frenar el acuerdo Mercosur-UE

La justicia europea rechazó un recurso presentado por Polonia contra la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur.

No se trata, de todos modos, de la esperada decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del tratado de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, muy denostado por los agricultores europeos.

Polonia deseaba que se suspendiera la aplicación provisional del acuerdo, pero la Corte de Justicia de la UE consideró que Varsovia no demostró que ello pudiera provocar un “perjuicio grave e irreparable” para los europeos ni que hubiera aportado pruebas del riesgo de cómo esta aplicación podría perturbar el mercado agrícola.

Firmado el 17 de enero de 2026, el acuerdo busca liberalizar los intercambios de la UE con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo permitirá a los países de la Unión Europea exportar hacia el Mercosur en mejores condiciones autos, maquinaria, vinos y licores. A su vez, los cuatro países sudamericanos verán facilitada la venta a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja, entre otros productos.

El pacto contó con el apoyo firme de Alemania y España, pero fue muy criticado por Francia, Polonia, Hungría, Irlanda y Austria.

A finales de enero, el Parlamento Europeo recurrió a la Corte de Justicia de la UE para que se pronuncie sobre la legalidad del tratado, pero la decisión no se espera hasta dentro de varios meses.