¿Por qué arde media Europa?

Abogado platense

“No tiene parangón con el Mayo Francés del 68”

Hace días nos sorprenden los graves incidentes que se observan en Francia, Italia, España, Portugal, Albania, Alemania y Bélgica, con multitudes en las calles enfrentando a las fuerzas de seguridad locales y vandalizando todo cuanto hay a su paso. A simple vista se advierte un genérico y masivo reclamo a sus gobiernos que podríamos pensar que es por cuestiones locales. Muchos tratan, a mi juicio erróneamente, de justificar lo que sucede atribuyendo la causa al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pues evidentemente los precios del combustible influyen en la vida cotidiana y aceleran los precios del consumo.

Pero se trata de países que tienen problemas políticos y de gobernanza internos, que barajan fechas para abrir elecciones porque los mandatos actuales flaquean y cuyas economías están en plena crisis. Sus facciones políticas están en ebullición y se vislumbra que las expectativas de las mayorías se asientan en un viraje a la derecha. Así por ejemplo, problemas para conseguir empleo, el alto costo de los alquileres y ni que decir de lo que cotiza adquirir una vivienda.

Grupos estudiantiles claman por una mejor educación, y todos recuerdan que luego de la Segunda Guerra mundial, Europa prometía a sus ciudadanos mejoras en el modo de vida y en esos rubros. Pues hoy esas promesas están caducas, y la coyuntura es barajar y dar nuevamente.

No son pocos los que comparan esta crisis con lo que ocurrió en Francia con el movimiento llamado “Mayo Francés” del año 1968, pero es necesario aclarar que no hay puntos comunes entre los hechos pasados y los actuales.

La principal diferencia es que en aquel Mayo del 68, Francia gestó una revolución cultural y existencial, nacida en la abundancia de la posguerra, que por aquellos días exigía libertades individuales y el fin del autoritarismo. Las actuales protestas europeas nacen de crisis de subsistencia y descontento material, motivadas por la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y el colapso del Estado de bienestar. En el rubro económico, Europa enfrenta un encarecimiento del costo de vida, crisis energética y precarización laboral; aquel optimismo de la década del 60 hoy se ha convertido en pesimismo y frustración.

Por entonces el perfil de los manifestantes fue de estudiantes universitarios aliados con los obreros industriales; hoy se trata de un grupo transversal y diverso donde confluyen en la protesta agricultores, sindicatos de salud y transporte, jubilados y jóvenes sin acceso a una vivienda digna. El eje de los reclamos sesentosos transitó por el cambio cultural y político contra el autoritarismo, la liberación sexual, una feroz crítica al capitalismo consumista y una reforma educativa, cuyo lema fue “prohibido prohibir”, con un inefable Sartre apuntalando las ideas.

Ahora la base del desacuerdo está en el reclamo de garantías económicas y servicios públicos. En la actualidad existe una profunda apatía y desconfianza hacia los partidos políticos tradicionales y las instituciones europeas.

El mundo está en un profundo cambio y las fuerzas ideológicas y políticas tradicionales no llegan a satisfacer expectativas, porque básicamente se han desgastado y convertido en papel pintado. Paralelamente se advierte una carencia de nuevos líderes que sostengan otras ideas y herramientas de conducción política y social.