Por qué en EE UU suben las ventas minoristas

Los compradores mostraron su disposición a gastar en septiembre incluso después de un gasto mayor de lo esperado en agosto. Pero una gran parte de sus compras del mes pasado se destinó a pagar el combustible, según la más reciente instantánea del Departamento de Comercio sobre las ventas minoristas.

Aumentaron un 0,8% el mes pasado, tras registrar una ganancia revisada del 1,3% en agosto, según el informe del Departamento de Comercio publicado el jueves. Los economistas anticipaban un incremento del 0,3% para el mes, de acuerdo con FactSet.

Aun así, si se excluye la actividad en las gasolineras, las ventas minoristas subieron un 0,2% en septiembre. Las cifras del gobierno no están ajustadas por inflación, que se aceleró el mes pasado a medida que la gasolina y muchos otros bienes y servicios se encarecieron. De hecho, la actividad en las gasolineras aumentó un 6,4%, según el informe del Departamento de Comercio.

En otros sectores, la actividad en las tiendas de muebles y artículos para el hogar aumentó un 1,3%, mientras que las tiendas de electrónica y electrodomésticos registraron un incremento del 0,6%. La actividad en los minoristas en línea subió un 0,3%, según el informe. La actividad en las tiendas de ropa y accesorios no registró cambios con respecto al mes anterior.

Los datos ofrecen solo una instantánea del gasto de los consumidores y no incluyen actividades como los viajes y las estancias en hoteles. Pero la única categoría de servicios —los restaurantes— registró un aumento 1,1%.

“El gran salto en el dato principal de ventas minoristas en septiembre se debió casi por completo al aumento de los precios de la gasolina”, escribió Michael Pearce, economista para Estados Unidos de Oxford Economics, en una nota.

Pearce señaló que el gasto de los consumidores aún va camino de un aumento anualizado del 3,3% durante el tercer trimestre, pero espera que el gasto pierda impulso de cara a la clave temporada de compras navideñas, a medida que el lastre de los precios más altos pese más sobre los consumidores.

Pese a Medio Oriente

Muchos estadounidenses continúan gastando pese al vertiginoso aumento de los precios de la gasolina que ha acompañado la reanudación de los combates en Oriente Medio.

El precio promedio de la nafta regular subió durante la noche a 4,33 dólares por galón el jueves, según el club automovilístico AAA. Antes de que comenzara la guerra, el costo por galón era inferior a 3 dólares.

El informe de ventas minoristas se publica mientras los empleadores estadounidenses añadieron unos decepcionantes 29.000 empleos y la tasa de desempleo subió el mes pasado. Aun así, el mercado laboral ha demostrado ser sólido frente a una serie de sacudidas, desde los aranceles hasta la guerra con Irán.

Pero el aumento de los precios sigue siendo un gran desafío para los compradores. El Departamento de Trabajo informó el miércoles que el índice de precios al consumidor subió un 3,7% en septiembre en comparación con hace un año, frente al 3,4% de agosto.

En términos mensuales, los costos aumentaron un 0,6% de agosto a septiembre, el mayor incremento en cinco meses, frente a un aumento del 0,4% el mes anterior. El costo de los juguetes, los autos nuevos y usados, los artículos deportivos y los zapatos aumentó a un ritmo rápido el mes pasado.

Natalie Kotlyar, directora del departamento de comercio minorista y productos de BDO, señaló que no interpretaría el informe de ventas minoristas como un reflejo de una fortaleza generalizada de los consumidores.

“Con la inflación por encima del 3% y los precios de la gasolina altos, parte de esta ganancia es simplemente precios más altos, y muchos compradores están recurriendo a los ahorros y las promociones para estirar sus presupuestos”, dijo.

Kotlyar señaló que unas ventas fuertes junto con cheques de pago que no siguen el ritmo de los precios no pueden durar para siempre, por lo que los minoristas necesitan proteger sus márgenes de ganancia y mantener el inventario flexible de cara a noviembre y diciembre.

AP