Columnista de la AFP

Manifestantes de toda Europa salen a las calles contra el alto costo de la vida y la militarización, en un intento por aumentar la presión sobre sus gobiernos, a los que acusan de ignorar las preocupaciones de los jóvenes. Las protestas se extienden por varias ciudades, desde Italia hasta Alemania, Suiza y Reino Unido. Muchos de los asistentes portan pancartas con el lema “luchamos por nuestro futuro”, encendieron bengalas y quemaron tanques de cartón.

Las manifestaciones, coordinadas por una coalición liderada por jóvenes de 50 organizaciones, están impulsadas por reclamos que varían de un lugar a otro. Entre ellos, estuvieron la guerra de Israel en Gaza, los altos alquileres y el deterioro de las condiciones en colegios y universidades.

En el centro de Madrid, cientos de estudiantes participaron en una protesta en defensa de la educación pública y en oposición a la privatización de las escuelas y al aumento del gasto militar.

Coreando consignas, varios manifestantes ondeaban banderas sindicales rojas y blancas que mostraban un puño cerrado sosteniendo un lápiz y una llave inglesa. “Defiende la educación pública” y “Por una educación de calidad”, se leía en algunas pancartas.

“Las aulas son muy pequeñas, las instalaciones están absolutamente degradadas, los baños se rompen todo el rato, hay institutos con plagas de cucarachas, de ratas y de un montón de cosas”, lamentó Gabriela Gimeno Serrano, una estudiante de secundaria de 16 años, que está en un salón de 33 alumnos con una sola profesora.

Aunque las multitudinarias protestas se basaron en quejas nacionales, las preocupaciones son compartidas a escala continental, entre ellas el aumento del costo de la vida, el difícil acceso a la vivienda, el deterioro de la educación, la militarización, etc.

“Son quejas legítimas”, afirmó a la AFP el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien alerta de que “gran parte de la población” no puede “alcanzar el nivel de vida de sus padres” por “el lento crecimiento y la mayor desigualdad”.

“Un cambio sistémico”

Las protestas tienen lugar cuando la invasión rusa de Ucrania se aproxima a su quinto año y antes de una serie de elecciones clave en España, Francia, Italia y Grecia entre este año y 2027.

“Es un acto realmente importante para hacer oír la voz de la juventud (...) y expresar nuestra necesidad de un cambio sistémico e inmediato para nuestro futuro”, dijo Zennor Tyndale-Biscoe, un joven de 17 años que tenía previsto manifestarse en Truro, en Inglaterra.

Organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios de una veintena de países europeos convocaron también el viernes una huelga internacional de la juventud, bajo el lema “Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras”.

Para Hannes Kramer, estudiante movilizado en Alemania contra la posible reintroducción del servicio militar, “mientras que cantidades de dinero que parecen ilimitadas se vierten en los ejércitos y en las infraestructuras que los sostienen, el Estado de bienestar es desmantelado”.

“Son quejas legítimas”, afirmó el Nobel de Economía Joseph Stiglitz”

En las calles se repite una queja común: que los gobiernos europeos están demasiado ocupados con las crisis geopolíticas y ayudando a las grandes empresas, y que no invierten lo suficiente en el bienestar de las nuevas generaciones.

Olivia Ferrario, una estudiante de secundaria de 18 años presente en una protesta en la ciudad italiana de Milán, dijo que los jóvenes muestran su “dinamismo y determinación”.

“Si el gobierno no nos escucha, no podemos quedarnos callados”, afirmó en la manifestación que convocó a decenas de miles de manifestantes.

En Francia, la movilización coincidió con el octavo aniversario del movimiento de los chalecos amarillos, que surgió para protestar contra un alza del combustible, y en España, con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

En Suiza, los organizadores afirmaron que más de 40.000 manifestantes habían salido a las calles en todo el país el pasado viernes.

“La austeridad es violencia social”, decía una pancarta en Lausana, mientras que otra proclamaba: “Sé vegano, pero cómete a los ricos”.