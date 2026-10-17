Preocupa la baja del número de donantes de sangre en la Región

En el curso de los años ha sido habitual que se registren bajas en la cantidad de voluntarios que se acercan a donar sangre, en especial durante las épocas de vacaciones de verano y de invierno, así como durante los feriados largos, pero no que esa merma se registre fuera de esos períodos.

Sin embargo, las autoridades sanitarias bonaerenses acaban de alertar que ahora –que no corren vacaciones ni feriados largos- ha descendido el número de dadores voluntarios en la Región y que, por consiguiente, no se encuentran garantizadas las reservas necesarias. La preocupación médica, por consiguiente, está puesta en la necesidad de mantener el stock para responder a la demanda transfusional y salvar vidas.

En cuanto a la caída de donantes, el Centro Regional de Hemoterapia La Plata informó que el mes pasado registró un promedio de 64 donantes diarios, cuando se necesitan entre 100 y 120 por día para llegar a cubrir la demanda. En total, durante el mes de septiembre se acercaron 1.674 personas, frente a las 2.150 que lo hicieron en el mismo mes del año pasado. La diferencia representa una caída del 22 por ciento, es decir, 476 donantes menos.

El pedido de voluntarios fue formulado por el Instituto de Hemoterapia ubicado en 71 entre 26 y 27 que lo fundamentó en el hecho de que “en las últimas dos semanas tuvimos una merma del promedio diario de donantes, por lo que estamos por debajo de lo necesario para cubrir la demanda de transfusiones de sangre”, según se indicó. Las donaciones podrán concretarse en centros regionales y en las colectas externas a realizar en distintos puntos de recepción.

Se conoce que los componentes sanguíneos son indispensables para la sobrevida de quienes sufren hemorragias, para concretar trasplantes y atender y múltiples enfermedades. Así, también, se explicó que la sangre obtenida en una donación se separa para que cada paciente reciba lo que necesita. Debe señalarse que son más de cien los establecimientos sanitarios de toda la Provincia que son abastecidos por el instituto platense de Hemoterapia.

Se ha estimado que en nuestro país bastaría con que se recolecte un poco más de treinta donaciones seguras de 450 mililitros de sangre por cada mil habitantes al año, para que no faltase sangre para usar en ningún hospital. En la actualidad la Argentina cuenta con unos 24 donantes voluntarios y estables de sangre por mil habitantes, considerado un promedio bajo y deficiente.

El ideal es que se instale en la conciencia colectiva, con claridad y profundidad, la importancia de poder contar en forma constante con la sangre necesaria para poder atender todas las emergencias médicas. Una importancia de la cual depende, muchas veces de manera dramática, la vida de los pacientes. Es de esperar, por consiguiente, que en el menor plazo posible se vea reforzado el plantel de dadores voluntarios de sangre.