La sucesión de días soleados y primaverales registrada en las últimas jornadas hizo que miles de personas acudieran a las plazas y a los principales paseos de la Región. Muchos lo hicieron acompañados por sus perros, pero sin cumplir con las normas de tenencia responsable que exigen, entre otros requisitos, llevarlos con correa y bozal. La falta de controles sobre este problema formó parte de los reclamos formulados por vecinos en la nota publicada ayer en este diario.

Lo cierto es que el auge del culto a las mascotas —sobre todo a perros y gatos— constituye un dato de la realidad y refleja, sin dudas, un sentimiento de afecto hacia estos animales domésticos. Sin embargo, también conlleva responsabilidades que muchos dueños no asumen.

Se sabe que, especialmente en el caso de los canes, aumentaron en el país los episodios de mordeduras y ataques, a lo que se suma el riesgo que implica la proliferación de animales callejeros.

El informe difundido constató que perros sueltos o sin bozal —en su mayoría acompañados por sus propietarios— circulan por plazas, parques y ramblas de La Plata. Esta situación suele generar recurrentes focos de tensión entre los propios dueños de mascotas, cuando no peligros eventuales para quienes utilizan los espacios públicos para caminar, hacer deporte o llevar a sus hijos a jugar.

Este escenario, visible en los últimos días, se repite desde hace años en espacios verdes emblemáticos de la zona, como Plaza Moreno, Plaza Malvinas, Plaza Belgrano, Parque Saavedra, las ramblas de circunvalación, el Paseo del Bosque, la República de los Niños y el Parque Ecológico, entre otros. Allí conviven visitantes de todas las edades con perros de gran porte o de razas consideradas potencialmente peligrosas, la mayoría sin sujeción ni protección bucal. Desde luego, el temor a mordeduras, a peleas entre canes que terminan involucrando a terceros y la imposibilidad de circular con tranquilidad están a la orden del día.

La tenencia responsable y la circulación de animales en la vía pública platense cuentan con un estricto marco regulatorio integrado por normas locales y provinciales. En el ámbito municipal rige el Código de Convivencia Ciudadana (Ordenanza N.º 12.170), sancionado en 2021, que unificó el régimen contravencional y actualizó disposiciones previas como la Ordenanza N.º 9.548. A este esquema se suma la Ley Provincial 14.107, que regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos.

Estas disposiciones prohíben la permanencia o circulación de perros sueltos en plazas, parques, ramblas, veredas y demás espacios públicos. Todo animal debe ser conducido mediante correa y collar o pretal por una persona responsable, quien además tiene la obligación de recoger sus deyecciones para preservar la higiene urbana.

En cuanto a la proliferación de ejemplares sin dueño, las autoridades municipales competentes deberían actuar mediante medidas preventivas —como programas sostenidos de castración— que reduzcan su presencia en la vía pública. Todas estas regulaciones, controles y políticas forman parte de la obligación estatal, aunque también corresponde a los propietarios particulares tomar conciencia y cumplir con la ley.