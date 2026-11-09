Preservar las playas bonaerenses, un imperativo que lleva décadas de alertas

El informe oficial acerca de que dos de cada tres playas bonaerenses de la costa atlántica sufren un alto nivel de degradación —a partir de la urbanización descontrolada y de otros fenómenos, según lo indicó un diagnóstico del Ministerio de Ambiente provincial, en el que se estimó un retroceso promedio de la línea de costa de 18 y 20 metros hacia 2045 por un incontenible avance del mar— obliga a las autoridades a impulsar planes y medidas inmediatas para revertir este fenómeno.

Un 66 por ciento de la costa bonaerense presenta ya un nivel alto de degradación, y en las zonas urbanizadas la cifra trepa al 83. De Magdalena a Coronel Rosales, a lo largo de más de 800 kilómetros de litoral, apenas el 14 por ciento de las playas mantiene un buen estado de conservación.

La presión se concentra especialmente en los municipios de mayor desarrollo turístico: La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón (Mar del Plata), General Alvarado (Miramar), Necochea, Tres Arroyos, Monte Hermoso y Coronel Rosales.

El documento atribuye este proceso a la ocupación histórica del frente costero, la presión inmobiliaria, la infraestructura recreativa en playa y la alteración del balance de arena.

Entre las medidas que plantea el estudio figuran restaurar dunas con enquinchados y vegetación nativa, reemplazar los cortes en los médanos por pasarelas elevadas, fomentar balnearios desmontables y exigirlos en los pliegos de licitación, evaluar la capacidad de carga de las playas, regular el tránsito de vehículos y las actividades motorizadas en la arena y las dunas, y evitar los desagües pluviales directos sobre la costa.

Para las zonas críticas, incluso contempla la retirada planificada de estructuras, junto con sistemas de monitoreo permanente.

Las proyecciones del informe oficial estiman un retroceso promedio de la línea de costa de entre 18 y 20 metros hacia 2045 y de entre 47 y 70 metros hacia 2100, según el escenario.

Cabe recordar que hace más de treinta años un reconocido geólogo platense, doctor en Ciencias Naturales e investigador del Conicet, alertó en este diario acerca del continuo retroceso de la línea de playa y de la vulnerabilidad estructural de la costa atlántica, que ya entonces era literalmente devorada por el mar. “El nivel del mar sube, aumentaron las sudestadas y las playas están mal alimentadas”, resumió.

La existencia de avenidas cercanas y paralelas a las playas que impiden la preservación de las masas de arena (médanos) que sirven para retroalimentar la costa; construcciones en los balnearios que detienen el paso de la arena por debajo, y obras inadecuadas como numerosas escolleras fueron señaladas hace varias décadas, entre otros factores, por aquel especialista que, año tras año, era convocado por países europeos como Alemania para que aportara sus conocimientos en la lucha contra la erosión costera del Mar del Norte.

Este reciente estudio, que también cuestiona las obras de defensa rígidas (espigones, escolleras, enrocados y murallones), obliga a las autoridades provinciales a impulsar sin demoras políticas de preservación de un patrimonio bonaerense tan valioso como imposible de resguardar si se sigue permitiendo este acelerado proceso de degradación.