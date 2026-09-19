Propuesta para que la VTV deje de ser costosa y compleja

Desde que fue creado por ley en 1995 el sistema de Verificación Técnica Vehícular en la Provincia inclusive en los propios recintos de la Legislatura, a poco de andar se comprobó que se había puesto en marcha un trámite problemático y costoso para la los propietarios de automotores. En realidad, ya en los propios recintos, cuando se debatía la norma, se habían anticipado objeciones que luego se confirmó que eran ciertas. La habilitación de pocas plantas en el territorio pasó a ser uno de los mayores trastornos. Y las excesivas tarifas.

Las colas que en La Plata se formaron para concretar la revisión se extendieron por cinco o más cuadras, en un problems que se volvió endémico ya que se extendió por años, aunque ahora mejoró en lo concerniente a la espera ya que se instauró un sistema de turnos más efectivo.

Sin embargo, el turno hay que pedirlo por vía digital y la dificultad para muchas personas para concretar a través de internet esa reserva, resulta insuperable por su complejidad. Y a ello se suma el altísimo costo al que llegó la VTV, cuyo paso por las dársenas insume a cada vehículo no más de 8 a 10 minutos –se revisan al paso luces, gases, freno dirección, suspensión- y que en el caso de los automóviles el costo llega hoy a $ 97.200, más allá que según se conoció ayer quedó congelado por 90 días.

En este contexto resulta auspiciosa la decisión del Senado bonaerense de haber aprobado, por unanimidad, un proyecto que propone reformar el sistema de VTV en la Provincia y que, en síntesis, sugiere amplíar los plazos de duración de las verificaciones y el número de establecimientos habilitados para realizar el trámite.

Asimismo el texto propicia que puedan incorporarse concesionarios oficiales y talleres mecánicos particulares, que cumplan con los requisitos técnicos. Esta medida también apunta a beneficiar a muchos vecinos del interior que tienen que desplazarse a veces más de 100 kilómetros para llegar a la planta de VTV más cercana.

En cuanto a los plazos de duración de la VTV el texto propone que para los 0 km dure cinco años; hasta 10 años de antigüedad de los modelos, dos años de plazo y, para el resto, la revisión seguiría siendo anual.

El Senado solicitó al Poder Ejecutivo bonaerese que evalúe una modificación del sistema: “Hoy el Senado dio una señal, queremos más oferta, más competencia, mejores precios y una VTV más cerca de los vecinos” dijeron en la declaración aprobada.

La VTV, bien concebida pudo ser efectiva. Sin embargo, hasta hoy se convirtió en un castigo para la economía de la gente y no le aportó beneficios concretos a la seguridad vial. Además de ser muy costosa, la VTV obliga a la población a realizar todos los años un trámite engorroso, que le demanda pérdidas de tiempo y de paciencia.