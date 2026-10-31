¿Qué hacemos los platenses frente a las deficiencias de los servicios públicos?

Defensora Ciudadana de La Plata

Los platenses estamos cansados. Cansados de que la luz vaya y venga, de tener que desenchufar los electrodomésticos por miedo a los golpes de tensión, de estar días sin servicio y de que nadie se haga responsable ni dé respuestas. El incendio de la Subestación eléctrica de Tolosa se puede entender como un accidente. Pero incluso los accidentes pueden prevenirse. Se previenen con inspecciones, con auditorías y principalmente con inversión. Y para eso existen los organismos de control: OCEBA para la energía, ENARGAS para el gas, ADA para el agua. Son organismos que tienen la obligación de controlar. Esa es su función.

Hoy en La Plata el servicio eléctrico es deficiente en casi todos los barrios y la intermitencia y los cortes son la norma. Y la intermitencia no es gratis: destruye heladeras, lavarropas, aires acondicionados y estufas que a las familias les costó años comprar. Además, cuando no hay luz, no hay agua, como pasó en el Barrio Santa Ana de City Bell estos últimos días, porque la presión es muy baja y muchos barrios necesitan bombas presurizadoras para garantizar el agua en los hogares. Ni hablar cuando la calefacción depende de la energía eléctrica en días de frío intenso.

A la falla del servicio se le suma algo igual de grave: el destrato. No hay atención presencial ni voz humana que explique cuál es el problema o cuánto tiempo va a durar el corte. Llamás, te atiende un bot, te deriva a una app, te pide el NIS y te hace cargar de nuevo el reclamo que ya cargaste tres veces. Y mientras tanto, te llega una factura con un 30%, un 50% y hasta un 100% de aumento respecto al mes anterior, sin justificación en un mayor consumo.

Y la situación siempre puede ser peor. En verano, con más de 30 grados, el consumo aumentará y si este escenario no se revierte, barrios enteros padecerán la falta de energía, sin poder refrigerar ambientes, alimentos ni medicamentos y tampoco tendrán agua. El hartazgo puede volverse incontrolable.

Sin luz no hay ascensor. Hay vecinos mayores que quedan aislados en sus departamentos. Hay comerciantes que pierden toda su mercadería. Hay cuadros de deshidratación en niños y adultos. No es solo incomodidad, es un riesgo para la salud y para la vida cotidiana. Sin luz no funcionan los semáforos, el tránsito es un caos y cruzar una avenida se vuelve un peligro. Hace tiempo que escuchamos las mismas frases: “se va a multar a la empresa”. Pero esas multas nunca llegan a los usuarios.

Existen organismos de defensa del consumidor, entes de control, secretarías, Defensorías del Pueblo. En los papeles, todo el sistema debería garantizar un servicio eficiente. En la realidad, esto no ocurre y no podemos naturalizarlo, los platenses debemos exigir servicios públicos de calidad. No puede ser que el viento, la lluvia, el calor o el frío sean la excusa de cada corte. Las empresas tienen una concesión y una obligación: prestar un servicio continuo, regular y de calidad. Y el Estado tiene la obligación de hacerlo cumplir.

Por estos motivos, desde la Defensoría Ciudadana exigimos al OCEBA y a EDELAP:

1. Auditorías e inspecciones preventivas y públicas sobre el estado real de las redes y subestaciones. Queremos saber dónde se invirtió, dónde no y cuáles son las causas reales de los cortes.

2. Atención humanizada, inmediata y resolutiva. Un número o línea atendida por personas que expliquen qué está ocurriendo y qué se está haciendo además de cuadrillas en la calle realizando las reparaciones.

3. Resarcimiento directo y automático a los usuarios afectados. Que cada día sin luz se descuente en la factura con un porcentaje fijo, sin que el vecino tenga que hacer un peregrinaje burocrático para conseguirlo.

Porque los servicios de luz, agua y gas no son favores, son fundamentales para la vida. Son derechos esenciales que los platenses pagamos todos los meses. Y los derechos no se piden: se exigen y se defienden.