El crecimiento inorgánico y vertiginoso que se registra en la periferia de La Plata se ve agravado por el estado de las calles en muchas localidades, la falta de medios de transporte y la carencia de servicios públicos indispensables —como presencia policial y recolección de residuos—. Estas situaciones, que muchas veces se vuelven dramáticas para los vecinos allí radicados, hacen extrañar la presencia de planes urbanísticos integrales en nuestra zona.

La tácita fórmula empleada durante las últimas décadas para enfrentar esta expansión demográfica —“dejemos que el problema aparezca y después vemos cómo lo resolvemos”— se tradujo en enormes trastornos para miles de habitantes, no solo de asentamientos “espontáneos” cuya radicación se fomentó y permitió, sino incluso de barrios cerrados y sectores residenciales. Desde luego, esas dificultades impiden también un desarrollo armonioso de los establecimientos agrícolas allí instalados.

En las últimas horas, fueron los pobladores de Colonia Urquiza quienes volvieron a hacer saber que a esa zona no llegan los servicios ni las mejoras. Calles destruidas, basurales por doquier, falta de alumbrado público, escasa frecuencia de colectivos y niveles de inseguridad cada vez más preocupantes, según relataron ante cronistas de este diario.

Ante la falta de respuestas, decidieron organizarse: reunieron unas 300 firmas en un petitorio y ahora llevarán esos reclamos al Municipio en busca de soluciones. Según señalaron, el principal problema es un camino interno de unos siete kilómetros que une Melchor Romero con Colonia Urquiza y la ruta 36. Aunque está asfaltado, tiene pozos en todo su recorrido y dos puentes dañados: uno presenta un “cráter” en el medio y el otro se está desmoronando en los costados. Por allí circulan autos, motos, bicicletas y peatones, además de alumnos de tres establecimientos educativos de la zona —de niveles inicial, primario y secundario—, que reúnen una matrícula de más de 1.400 chicos.

En cuanto a la seguridad, puso de relieve que el destacamento de 186 y 482 carece actualmente de policías permanentes y que los vecinos deben trasladarse hasta Abasto, distante varios kilómetros, para radicar denuncias. “No hay inversión. Estamos a la deriva; por eso vamos a ir a reclamar”, dijo.

Nada más paradójico que el contraste entre una ciudad vanguardista como fue desde su origen La Plata —creada por urbanistas que se ocuparon primero de tender una red integral de servicios públicos para asistir a la población futura— y una periferia que comenzó a esparcirse sin plazas, sin ramblas, sin medios de transporte eficientes, sin centros de salud ni escuelas cercanas, sin recolección de residuos y sin redes esenciales como agua, luz, gas, desagües pluviales y cloacas.

Ahora, lo que corresponde en forma prioritaria es atender los justos reclamos que se formulan desde esa periferia desatendida.