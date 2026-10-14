Revisión médica a miles de chicos del fútbol infantil

La puesta en práctica de acciones de salud destinadas a más de 7.000 niños y niñas que participan del fútbol infantil platense y están nucleados en la Asociación Platense de Fútbol Infantil (APLAFI), para fortalecer el rol de los clubes como espacios estratégicos para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el cuidado integral de niños, niñas y adolescentes, constituye un paso trascendente. El convenio fue lanzado desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), mediante un proyecto denominado “Salud a la Cancha”.

APLAFI reúne a 56 clubes de la Región, en los que participan aproximadamente 4.000 niños y 3.000 niñas en competencias de fútbol infantil. En este contexto, el proyecto busca acercar herramientas de promoción, prevención y cuidado de la salud a los inscriptos en las instituciones deportivas, con el propósito de abordar distintas problemáticas sanitarias que afectan a las infancias y adolescencias.

Con respecto a la salud infantil, se sabe que el único sondeo sanitario colectivo que se realiza es el que se exige al inicio de cada ciclo escolar, lo que en teoría deja en claro la importancia que reviste la medicina preventiva.

Y se dice “en teoría” porque muchas veces esto se traduce en una mera constatación formal de constancias médicas. Es más, los especialistas vienen insistiendo en que este tipo de revisiones y medidas periódicas debiera hacerse extensible también a otras franjas etarias, y que ello debiera quedar asentado en una libreta sanitaria en la que cada habitante contenga su historia clínica completa.

Como se ha señalado, hace ya muchos años que distintas entidades médicas sostienen que en el país debiera instrumentarse la existencia de una libreta sanitaria para cada habitante.

En ese documento, entre otras certificaciones, debieran figurar las constancias de las distintas vacunaciones, chequeos médicos, intervenciones realizadas y otras referencias de las historias clínicas.

En cuanto al inicio del ciclo escolar, “los niños deberían realizarse además una audiometría tonal para detectar problemas de audición; un examen oftalmológico para evaluar la visión; y un control odontológico. Y si practican actividad física intensa, es recomendable también hacer un electrocardiograma para detectar posibles problemas cardíacos”, señalaron fuentes médicas.

En este contexto, el convenio APLAFI-UNLP constituye, como se dijo, un paso trascendente que convendría ver acompañado por su implementación también en otras franjas etarias, mediante revisiones periódicas, de manera de elevar en forma sustancial el nivel de salud pública en el país.