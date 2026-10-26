Salarios e informalidad

Los datos de Índice de Variación Salarial (IVS) del INDEC muestran que el salario total creció 1,2% en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior y 2,2% en relación al segundo trimestre de 2025. Pero la desagregación de la información, revela que el aumento se basa prácticamente en el incremento del salario informal, que subió 5,1% en el trimestre y 23,7% en el año. Los datos del RIPTE dicen algo parecido al IVS Formal Privado en la medición anual (-2,2% vs -2,9% del IVS), aunque dan un panorama algo diferente en el trimestre (+0,4% vs 0,2%, respectivamente).

En realidad el RIPTE y el IVS formal no miden lo mismo, aunque muestran una tendencia similar. El RIPTE mide la remuneración imponible promedio de trabajadores estables –privados y públicos- que surge de los registros del SIPA, con lo cual es más un ingreso promedio formal que un salario, ya que cambios en la composición del empleo cambian el promedio, aunque no varíe el salario. Además, el salario que toma para el promedio es hasta el tope establecido para los aportes a la seguridad social, con lo cual aumentos en salarios por encima de éste no mueven el promedio.

Por su parte, el IVS formal mide el salario asociado al puesto de trabajo sin tener en cuenta pagos adicionales como horas extras, licencias, vacaciones, etc., no se ve afectado por cambios en la composición del empleo y se construye en base a datos de registro de un conjunto de empresas.

¿Qué mide el IVS Informal? Este indicador mide el salario horario que surge de las declaraciones de los trabajadores informales en la Encuesta Permanente de Hogares. El índice tiene ponderaciones fijas –para aislar el efecto de cambios en la composición del empleo-, que datan del año 2001.

Otra aclaración que vale la pena hacer es la definición de informalidad. Para el INDEC, informal es el trabajador al cual el patrón no le realiza aportes a la seguridad social, lo cual termina incluyendo a trabajadores que se definen como asalariados pero que realizan aportes a través del monotributo y cobran su salario presentando factura.

“El salario informal sube 23,7 por ciento en el año

Mientras los datos del IVS muestran un crecimiento importante en el salario informal, el informe de Distribución del Ingreso de INDEC, que mide el ingreso medio de los asalariados sin descuento jubilatorio (IMAsDJ de ahora en más) revela un comportamiento más moderado.

Una cuestión de interés para mencionar es que, por primera vez desde el tercer trimestre de 2018, se registra una caída del ingreso en términos nominales en el segundo trimestre de este año.

Además, mientras el IVS da cuenta de un aumento del 5,1% en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior y del 23,7% respecto al año anterior, el IMAsDJ da una caída del 10,8% y del 6,3%, respectivamente.

Recuperación distintas

De todos modos, ambas mediciones dicen que el ingreso informal tuvo una fuerte recuperación en términos reales desde finales de 2023, pero muestran magnitudes bien distintas: 86% el IVS y 24,3% el IMAsDJ.

El INDEC presenta el ingreso medio por decil de ingreso de la ocupación principal, donde para armar los deciles toma el total de los asalariados (con y sin descuento jubilatorio).

Lo que se observa es que el porcentaje de trabajadores informales se reduce en los primeros deciles entre el II trimestre de 2026 y el IV de 2023, lo que ubica el ingreso promedio por encima de la mayoría de los grupos. Por otra parte, el crecimiento del ingreso es más alto en los deciles más bajos, pero estos concentran una proporción menor de trabajadores informales respecto a 2023.

Una hipótesis que podría plantearse es que, dado que los asalariados sin descuento jubilatorio incluyen monotributistas, el ingreso de estos haya crecido más que el de los informales puros y eso eleve el promedio.

Los datos no confirman esto. Para llevar a cabo este análisis se debe utilizar la base de microdatos de la Encuesta de Hogares y la última disponible corresponde al primer trimestre del año, por lo que los resultados se circunscriben a ese período.

Entre el IV trimestre de 2023 y el I trimestre de 2026 no se observa un aumento del porcentaje de monotributistas dentro de los informales, el cual asciende a 14,7% en ambos períodos.

Además de esto, el aumento del ingreso medio mensual de monotributistas es apenas 1 punto porcentual superior en términos reales que el de los informales no registrados. Mientras que, si se considera el salario horario real, estos últimos muestran aumentos superiores a los primeros.

Bucear en los números reduce sustancialmente el crecimiento del ingreso en el sector informal, pero sigue ubicando el aumento muy por encima del sector privado formal.