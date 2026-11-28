La postergación por la provincia de Buenos Aires de la puesta en marcha de una normativa que busca establecer límites al uso de agroquímicos en zonas rurales cercanas a áreas pobladas, escuelas, cursos de agua y reservas naturales, si bien probablemente responda a la enorme complejidad del problema, deja pendiente de resolución temas que interesan por igual a la salud y a la economía de millones de habitantes.

La regulación fue aprobada en 2019 por la Provincia, pero nunca llegó a entrar en vigencia y ahora deberá esperar, al menos, hasta mediados de 2027. Entre otras consecuencias, la Provincia todavía no cuenta con una regulación de alcance general que establezca esos límites para las fumigaciones rurales. Mientras tanto, las fumigaciones continúan sujetas a las ordenanzas de cada municipio, por lo que las restricciones dependen de las regulaciones locales.

El argumento oficial para justificar la decisión es que todavía se encuentran en desarrollo los trabajos técnicos necesarios para implementar el Sistema Integral de Receta Agronómica Obligatoria (SIGIRAO) y elaborar un protocolo específico para las aplicaciones de fitosanitarios en zonas de amortiguamiento.

En lo concerniente a nuestro país, si bien se ha logrado instalar una mayor conciencia en la sociedad, reflejada inclusive en la sanción de normas y en la creación de organismos dedicados a ese tema, siguen presentándose, a partir del uso de fertilizantes y agroquímicos, graves problemas que se mantienen irresueltos.

Se conoce, también, que hay millones de habitantes en las grandes ciudades de la Argentina, sometidos a la gravitación del uso de pesticidas peligrosos y de otras fuentes contaminantes, como ocurre, por ejemplo, en vastos sectores de la cuenca del Riachuelo, en donde el 50 por ciento de los niños de entre 7 y 11 años presenta altas cantidades de plomo en la sangre.

Asimismo, biólogos y otros especialistas no dejan de advertir sobre el uso excesivo o inadecuado de fertilizantes y agroquímico, que afectan a las frutas y verduras, como así también al suelo y al medio ambiente. En el caso de las frutas y verduras se habla de la pérdida de sabor y calidad de estos productos por el exceso de nitrógeno forzado, que hace que los frutos crezcan muy rápido pero acumulen más agua y menos azúcares o compuestos aromáticos.

Desde luego que no todos los pesticidas son tóxicos, como lo señalaron especialistas a este diario. Tan cierto como que no pocos productos ofrecen consecuencias perjudiciales para más de 800 especies de plantas, hongos, insectos, peces, aves o mamíferos que no estaban destinados a ser directamente impactados por los productos químicos.

Un panorama tan grave, por consiguiente, exige la mayor prudencia y sabiduría legislativas, a la hora de sancionar normas que implican el uso de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas.