Sobre el plan para el Aeródromo de La Plata

El reciente anuncio sobre la transformación del Aeródromo de La Plata de 610 y 13 para constituir un centro logístico multimodal y aeropuerto comercial ligado al sector floricultor, que una inversión privada de 93 millones de dólares pretende hacer, por lo menos enciende una alarma que la planificación urbana no puede ignorar. Si bien todo plan de desarrollo para la Región Capital es bienvenido, el error estructural de esta iniciativa radica en que, el lugar elegido, no es el adecuado.

Operar una terminal aérea de escala comercial dentro de un entorno urbano consolidado, atenta contra las directrices internacionales de la OACI y las normativas de la ANAC por estrictas razones medioambientales y de seguridad pública. Un ejemplo, los conflictos que produjeron los aeropuertos comerciales de Morón y El Palomar, mostraron la inviabilidad de convivir con operaciones de aviones de gran porte a metros de los hogares; en este caso afectaría directamente a los vecinos de los barrios linderos como Aeropuerto, Villa Argüello, Siccardi, Villa Garibaldi, Villa Montoro, San Lorenzo, Altos de San Lorenzo, Arana y Poblet y adyacentes.

La traza fundacional de La Plata nació bajo el concepto higienista de mediados del siglo XIX, diseño magistral que mereció el reconocimiento mundial en la Feria Internacional de París de 1889. Romper con esa lógica fundacional mediante parches periféricos, repite a la desidia inmobiliaria de sus ensanches a medida que se fue desdoblando.

Una propuesta superadora sería destinar las 450 hectáreas que hoy ocupa el Aeródromo La Plata a un desarrollo inmobiliario moderno planificado con torres de hasta 30 pisos, con base en el territorio de no más del 30% y de no más de dos torres por manzana, dejando el resto como suelo absorbente y verde, respetando el trazado fundacional en avenidas, calles y plazas cada 6 cuadras.

Lo que se debe entender es que las ciudades crecen hacia sus márgenes, los espacios hacia el noreste y el noroeste ya están ocupados; hay que evitar el desarrollo hacia el suroeste para reservarlo como rural y sureste para crecimiento urbano de altura.

La venta de estas tierras a desarrolladores privados generaría los recursos necesarios para financiar un transporte subterráneo desde su centro geográfico hacia Parque Saavedra por diagonal 78 a av. 1 y 54 y de ahí al Centro Multimodal de Pasajeros de av. 1 y 44, para unirse al ingreso soterrado del tren La Plata- Buenos Aires tal cual lo proyectó el intendente Alak cuando concursó en 2001 el proyecto aeromotor, permitiendo establecer la av. 1 entre 528 y 44 como tal, estableciendo además la unión de las dos partes de la ciudad divididas hoy por las vía.

Si de estrategia urbanista habláramos, lo racional sería instalar el Centro Logístico Multimodal para facilitar la logística del sector frutihortícola con instalación de cámaras refrigerantes, sería en los alrededores de la localidad Etcheverry, lugar donde se debería trasladar el Mercado ubicado en 520 y 116.

Este sector rural de La Plata tiene cercanas las rutas troncales 36, 6, 215, 29, 210 y 11 que permiten una rápida y cómoda llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al interior del país.

El crecimiento de La Plata solo puede ser hacia el espacio que hoy ocupa el aeródromo LP, en tanto un Aeropuerto debe estar más alejado, como lo espladese la legislación vigente que hay que respetar.