Tolosa, uno de los barrios más castigados por la ola delictiva

Si bien la ola delictiva que aflige cada día más a la Región se hace sentir en todos los frentes, el barrio de Tolosa es uno de las más castigados. Y los tolosanos no dejan de ir a la calle para reiterar protestas cada tanto. “Estamos hartos”, “Esto no es vida”, “Basta de robos”, decían las pancartas que esgrimieron al reunirse en las últimas jornadas en plaza Iraola para protestar contra la sucesión de delitos que no les da tregua.

Allí estuvieron otra vez jubilados y familias, que se acercaron a la convocatoria impulsada por la Asamblea Vecinal para visibilizar una situación que, según denuncian, “empeora y mete miedo”. No importó el frío ni el lógico recelo que hoy causa salir a la calle.

Cronistas de este diario presentes en la reunión recibieron numerosos testimonios por parte de víctimas de distintos tipos de robos y asaltos a mano armada. La preocupación vecinal se profundizó en los últimos días, dijeron, por los prolongados cortes de luz que afectaron a distintos sectores de Tolosa. La oscuridad fue aprovechada por delincuentes para cometer robos, intrusiones y ataques contra viviendas.

Un dirigente de la Asociación Vecinal expresó lo siguiente: “Vivimos encerrados. Salimos a la calle mirando para todos lados”. También enumeró una larga lista de hechos que golpearon al barrio: robos en escuelas, clubes, instituciones públicas, comercios y viviendas particulares.

Hace pocas décadas –y parece mentira decirlo- mucha gente de noche no cerraba con llave las puertas de sus casas. No hacía falta. Ahora se cierran con llave todo el día, aun con los habitantes en su interior, y se agregan rejas en todas las aberturas, se colocan alarmas particulares y los pobladores se adhieren a las alarmas vecinales, se instalan cámaras, rollos de alambres de púa, trancas, cadenas con candado. Y no faltan vecinos que se arman. Como se ha dicho, no sólo pasa en Tolosa sino en toda la Región. Pero en Tolosa la gente ya está se está agotando de tanto vivir en las trincheras para frenar al delito.

La falta de patrullajes y de presencia policial en las calles –un reclamo constante y pretérito de todos los barrios de nuestra zona- pasó a ser el eje de los reclamos. Ocurre que la Policía también cambió: antes cumplía con los rondines, a pie, a caballo o con patrullas motorizadas. Cada agente se metía en la vida del barrio que le asignaban y conocía quién era honesto y quién no. Esos cuerpos policiales de vecindad, que forman parte de las policías estatales, siguen vigentes en muchos países desarrollados, en donde esas policías de vecindad previenen el delito y son eficaces a la hora de rastrear y detener a los delincuentes, justamente a partir del conocimiento profundo de los barrios en los que prestan servicios.

No deben existir, desde luego, soluciones mágicas ni panaceas. Pero la simple voz de los vecinos, que conocen a fondo la vida de los barrios y que recuerdan el mucho más eficaz servicio que antes prestaba la policía, cuando más estrecha era la relación entre las comisarías y los vecindarios, pareciera marcar un rumbo que las autoridades policiales debieran explorar.