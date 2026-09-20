“Toto” Caputo y una semana, cruzada por reclamos propios y ajenos

No parecen ser días sencillos para el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, ya que en las últimas horas recibió dardos lanzados por integrantes del Gobierno, con la senadora nacional de La Libertad Avanza Patricia Bullrich a la cabeza, y al mismo tiempo por actores externos a la administración Javier Milei.

Las críticas, de acuerdo a lo que pudo reconstruir la agencia Noticias Argentinas, provienen de distintos sectores del oficialismo y se basan en fondos.

Hay ministros y funcionarios de primera línea que piden que el titular de Hacienda gire dinero para afilar negociaciones con gobernadores, por ejemplo.

O aparecen otros integrantes de la administración Milei que requieren de partidas para sostener y avanzar con gestiones. Incluso, con un dato: señalan que Caputo se compromete a dar dinero, pero después no cumple.

Hay casos de solicitudes emblemáticas, como por ejemplo los directivos de empresas públicas u organismos de trascendencia, como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ANSES y PAMI.

Otro eje que le cuestionan es su aval al plan motosierra a toda costa, con pretensiones de nuevos recortes de empleados, frente a lo que un funcionario de primera línea advirtió hace meses que no hay posibilidad de avanzar con más despidos ante la falta de personal.

Estas tensiones sobre “Toto” solo ayudaron a darle más valor a las palabras de Bullrich en la semana. La jefa del bloque libertario en la Cámara alta expresó que los cambios en Discapacidad tuvieron la firma del ministro de Economía.

“El presupuesto viene de Economía, yo no quiero acusar a nadie, pero lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa”, señaló en cólera hace 48 horas.

Enfrente, aparecen muchos gobernadores que siguen esperando que Caputo motorice fondos y obras, como las rutas nacionales. Es un tema sensible para los dirigentes y que data de meses de conversaciones con diferentes actores de la Casa Rosada.

Ante la consulta a un mandatario provincial del norte subrayaron que el funcionario predilecto de Milei “promete, promete y, si cumple con algo, es a cuentagotas”. Por eso, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se dedicó a recargar críticas con el Gobierno por la falta de compromiso, tras una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. “La lealtad es una avenida de ida y de vuelta, y yo siento que venimos siempre y nunca vuelven para allá”, declaró.

En esa línea también aparece el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Al igual que su par salteño, se quejó de la falta de respuestas por las obras pendientes, como el mantenimiento o el traspaso de gestión de casi 600 kilómetros de caminos que cruzan su distrito.

Caputo, en tanto, piensa mantener silencio. No pretende entrar en polémicas en este contexto y promete una receta que tiene dos palabras: silencio y gestión, siempre con el superávit fiscal como norte.