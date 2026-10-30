Tras Mbappé, Hello Kitty se disculpa con China

Apenas días después de que el futbolista Kylian Mbappé se disculpara por haber molestado a China, ahora fue la empresa japonesa del popular personaje Hello Kitty quien tuvo que pedir perdón al gigante asiático.

El astro francés enfrentó esta semana críticas en China por un video en el que se refiere a Mao Zedong como “un dictador”, lo que lo obligó a él y al Real Madrid a disculparse.

En el caso de Hello Kitty, la controversia nace del drama televisivo Vivant, de gran audiencia en Japón, con la que la firma Sanrio mantenía una colaboración.

Fruto de esta asociación, tanto Hello Kitty como otras figuras de Sanrio habían sido retratados como personas de Vivant en artículos de merchandising.

En uno de los episodios de la producción, una organización ligada a China aparece torturando a un miembro de una unidad japonesa de espionaje militar, lo que se entendió desde la prensa estatal de Pekín como una calumnia.

“Recientemente recibimos respuesta de diversos sectores sobre los productos derivados de la colaboración con la serie de televisión japonesa Vivant”, indicó Sanrio en un comunicado.

“Pedimos sinceras disculpas por cualquier preocupación que esto haya podido causar”, agregó.

Dijo que el proyecto “contiene expresiones que son incompatibles con la filosofía corporativa del Grupo Sanrio” y que por ello “decidió cesar esta colaboración”.

Antes de la disculpa, el medio estatal chino The Global Times acusó al programa de “calumniar a China”, al afirmar que había “causado conmoción y una fuerte reacción adversa en redes sociales”.

La serie refleja la “narrativa anti-China de la actual administración conservadora derechista japonesa, alineada con la tendencia al extremismo de derecha de la sociedad japonesa”, según el medio.

La televisión privada TBS, creadora de Vivant, no respondió inicialmente las solicitudes de comentario sobre el caso.

El presidente del canal dijo a la prensa japonesa que el drama es de ficción y que TBS “de ninguna manera adopta una postura que fomente el conflicto entre naciones ni avala el uso de la fuerza o la violencia”.